Головна Свята Ці кольори несуть удачу в серпні — що треба кожному знаку Зодіаку

Ці кольори несуть удачу в серпні — що треба кожному знаку Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 07:23
Який колір носити у серпні 2025 року кожному знаку Зодіаку, щоб привернути гроші та любов
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Серпень 2025 року обіцяє бути яскравим і насиченим. Це час, коли Всесвіт відкриває нові можливості, а енергії місяця допомагають нам рухатися до бажаного. Астрологи нагадують: обираючи правильні кольори, ви можете посилити свою харизму, підвищити рівень удачі та навіть привернути до себе кохання чи фінансові можливості. У кожного знака Зодіаку є свій "щасливий відтінок", який стане своєрідним талісманом на весь останній місяць літа.

Який колір обрати кожному знаку Зодіаку, щоб привабити щастя, любов та гроші, Новини.LIVE розповідає з посиланням на РБК-Україна

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічну пораду на серпень:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Серпень зарядить вас енергією і бажанням діяти. Глибокий бордовий колір допоможе посилити впевненість у собі, заявити про свої амбіції та залучити фінансові можливості. Це місяць, коли варто діяти сміливо.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваш головний запит цього місяця — стабільність. Пісочний, зелений та світло-коричневий допоможуть зберегти внутрішній спокій і уникнути емоційних коливань, особливо у фінансовій сфері.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви перебуваєте у вирі подій, і серпень лише додасть динаміки. Синій і сріблястий кольори допоможуть тримати ясність думок і баланс між роботою та особистим життям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць буде емоційно насиченим, але ви збережете гармонію. Молочний, перламутровий та блакитний кольори нагадають вам про силу ніжності й допоможуть у стосунках.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Серпень — час вашого тріумфу. Золотий і насичено-жовтий підкреслять харизму, допоможуть здобути визнання і, можливо, фінансову винагороду.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Місяць обіцяє бути продуктивним і зосередженим. Бежевий, оливковий і відтінки землі допоможуть вам бути уважними до деталей і досягати цілей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви прагнутимете краси й ніжності. Рожевий і небесно-блакитний кольори допоможуть відкрити серце новим почуттям та гармонії у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Серпень принесе оновлення. Темно-фіолетовий і чорний кольори дадуть силу для трансформацій, допоможуть залишити позаду все непотрібне.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви отримаєте шанс зловити удачу. Жовтий і мандариновий кольори підкреслять вашу відкритість і допоможуть привернути потрібних людей та можливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Час розслабитися й відпустити контроль. Коричневий і графітовий допоможуть зберегти стабільність навіть серед змін.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Довіряйте собі та своїй інтуїції. Бірюзовий і м'ятний кольори зроблять думки яснішими та допоможуть знаходити правильні рішення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць буде мрійливим і творчим. Лавандовий і аквамариновий кольори допоможуть вам розкрити нові грані кохання та натхнення.

Також пропонуємо вам дізнатися:

 

гороскоп Астрологія поради знаки Зодіаку серпень кольори
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
