Гороскоп на 14 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 14 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 06:30
Оновлено: 06:30
Гороскоп на 14 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 14 листопада, карти Таро віщують час, коли кожен знак Зодіаку зіштовхнеться з важливою підказкою долі або знаковою ситуацією. Саме у цю п'ятницю багатьом відкриються відповіді, яких вони довго шукали, а комусь — новий напрямок руху.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 14 листопада 2025 року.



Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Сонце"

Ця п'ятниця відкриває для вас ясність у важливому питанні та приносить приємний результат ваших недавніх зусиль. Карта дня радить сміливо рухатися вперед, бо удача працює на вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Ієрофант"

Аналітичні здібності загострюються, тож сьогодні ви легко знайдете рішення там, де інші бачать глухий кут. "Ієрофант" підказує прислухатися до поради мудрої людини або піти шляхом перевірених методів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Ви можете вагатися між двома варіантами, але сьогодні краще не поспішати з рішенням. Таро радять зробити паузу і дочекатися додаткової інформації, яка все розставить на місця.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Луна"

Сьогодні емоції можуть вводити в оману, тому важливо довіряти не страхам, а інтуїції. Карта дня попереджає: не робіть висновків на основі здогадок, перевіряйте факти.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Ви відчуєте внутрішній підйом і готовність діяти впевнено та рішуче. "Король Жезлів" радить не боятися ініціативи, бо саме сьогодні ваша сила переконає потрібних людей.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Цей день вимагає відпочинку, щоб відновити сили та знизити напругу. Таро нагадують: варто зробити паузу, і після неї рішення прийдуть природно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Справедливість"

14 листопада принесе вам чесне вирішення ситуації, яка довго тримала вас у напрузі. Варто діяти об'єктивно й не піддаватися на емоційні маніпуляції.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сила"

День потребує внутрішньої витримки й упевненості, а не тиску. Карти Таро підказують: м'якість і гнучкість сьогодні спрацюють краще, ніж жорсткі рішення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Сьогодні ваші старання принесуть відчутний прогрес у роботі або важливій справі. Карта дня радить зосередитися на деталях, бо саме вони дадуть потрібний результат.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Паж Мечів"

П'ятниця принесе нову інформацію або звістку, яка змінить ваші плани. "Паж Мечів" радить реагувати гнучко та швидко, бо можливість буде короткочасною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні спогади або люди з минулого можуть повернутися у ваше життя з важливим повідомленням. Таро підказують прийняти цей сигнал і використати його для внутрішньої ясності.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні відкривається нова перспектива або напрям, який варто розглянути серйозно. Карта дня радить планувати сміливо, бо ваші ідеї вже готові перейти на новий рівень.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому пощастить із грошима до 16 листопада.

Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до грошей до кінця цього тижня.

Кому у листопаді потрібно потурбуватися про здоров'я.

Які знаки Зодіаку кардинально змінить своє життя до кінця 2025 року.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
