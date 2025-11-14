Гороскоп на 14 ноября 2025 года по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 14 ноября, карты Таро предвещают время, когда каждый знак Зодиака столкнется с важной подсказкой судьбы или знаковой ситуацией. Именно в эту пятницу многим откроются ответы, которые они долго искали, а кому-то — новое направление движения.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 14 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Эта пятница открывает для вас ясность в важном вопросе и приносит приятный результат ваших недавних усилий. Карта дня советует смело двигаться вперед, потому что удача работает на вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

Аналитические способности обостряются, поэтому сегодня вы легко найдете решение там, где другие видят тупик. "Иерофант" подсказывает прислушаться к совету мудрого человека или пойти по пути проверенных методов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вы можете колебаться между двумя вариантами, но сегодня лучше не спешить с решением. Таро советуют сделать паузу и дождаться дополнительной информации, которая все расставит на места.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня эмоции могут вводить в заблуждение, поэтому важно доверять не страхам, а интуиции. Карта дня предупреждает: не делайте выводов на основе догадок, проверяйте факты.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Король Жезлов"

Вы почувствуете внутренний подъем и готовность действовать уверенно и решительно. "Король Жезлов" советует не бояться инициативы, потому что именно сегодня ваша сила убедит нужных людей.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Этот день требует отдыха, чтобы восстановить силы и снизить напряжение. Таро напоминают: стоит сделать паузу, и после нее решения придут естественно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Справедливость"

14 ноября принесет вам честное решение ситуации, которая долго держала вас в напряжении. Стоит действовать объективно и не поддаваться на эмоциональные манипуляции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Сила"

День требует внутренней выдержки и уверенности, а не давления. Карты Таро подсказывают: мягкость и гибкость сегодня сработают лучше, чем жесткие решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Сегодня ваши старания принесут ощутимый прогресс в работе или важном деле. Карта дня советует сосредоточиться на деталях, потому что именно они дадут нужный результат.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Паж Мечей"

Пятница принесет новую информацию или известие, которое изменит ваши планы. "Паж Мечей" советует реагировать гибко и быстро, потому что возможность будет кратковременной.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня воспоминания или люди из прошлого могут вернуться в вашу жизнь с важным сообщением. Таро подсказывают принять этот сигнал и использовать его для внутренней ясности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Сегодня открывается новая перспектива или направление, которое стоит рассмотреть серьезно. Карта дня советует планировать смело, так как ваши идеи уже готовы перейти на новый уровень.

