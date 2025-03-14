Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 березня, той самий день, про який стільки багато мови було в астрологічному світі. Саме у цю п'ятницю на небі зійшла повня у знаку Діви, а супроводжувало її місячне затемнення, що відкрило коридор затемнень. Всесвіт підготував нам у цей час чимало викликів, глибоких трансформацій, переосмислення та кармічних подій. Цей день буде важливим для аналізу, очищення свідомості та перегляду життєвих орієнтирів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 14 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Повня в Діві висвітлить сьогодні питання роботи та здоров'я, а також змусить Овнів подивитися в обличчя своїм страхам та внутрішнім обмеженням. Ви часто самі себе стримуєте, дозволяючи негативним думкам переважати. Настав час позбутися самокритики та навчитися підтримувати себе. Тим часом астрологи радять уникати конфліктів, адже емоції можуть зашкалювати. Увечері корисно зайнятися фізичною активністю або розслабитися за читанням.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Всесвіт сьогодні дасть Тельцям підказки про те, чого ви дійсно хочете від життя. Ваші мрії — не випадкові, вони можуть стати реальністю, якщо ви почнете діяти. Використайте цю повню для складання чіткого плану і першого кроку до його реалізації. Однак у фінансових питаннях будьте уважні — можливі непередбачувані витрати. Вечір ідеальний для зустрічей з близькими або романтичних побачень.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам ця повня разом із місячним затемненням дає шанс позбутися старих переконань, які себе віджили. Самоаналіз і прощення допоможуть вам рухатися далі без тягаря минулого. Відпустіть те, що вам більше не потрібно. Водночас ви можете зіштовхнутися з побутовими питаннями, які потребують негайного вирішення. Не перевантажуйте себе роботою, адже цей день більше про емоційний комфорт. Увечері добре переглянути старі фотографії або відпочити у затишній атмосфері.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні астрологи радять Ракам вийти за межі своєї зони комфорту. Хоча безпека для вас важлива, вона не повинна ставати кайданами. Довіртеся собі та дозвольте відкривати нові горизонти. Ви можете отримати важливу інформацію або несподівану звістку. Вечір ідеальний для читання або перегляду улюбленого фільму.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Всесвіт змусить Левів власні внутрішні суперечності. Навчіться приймати себе такими, якими ви є, без крайнощів. Фінансові питання цього дня можуть вийти на перший план. Ви можете отримати несподіваний прибуток або зрозуміти, куди варто інвестувати кошти. Але уникайте імпульсивних витрат. Вечір гарний для підбиття підсумків та планування майбутніх покупок.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Повня у вашому знаку — це момент істини. Ви надто вимогливі до себе, але зараз настав час наповнити своє життя добротою і самопідтримкою. Дозвольте собі побачити власні успіхи та досягнення, а не лише недоліки. Астрологи радять сфокусуватися на собі, своїх бажаннях та цілях. Внутрішній голос підкаже правильний напрямок. Не бійтеся змін, адже вони ведуть вас до кращого. Вечір — чудова нагода для медитації чи глибокого аналізу свого життя.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні ви можете відчути втому та потребу в усамітненні. Дайте собі змогу відпочити та не перевантажуйте себе зайвими клопотами. Проте, це гарний день для роботи над внутрішнім балансом та самооцінкою. Вечір проведіть у спокої — музика, ароматерапія або читання будуть ідеальним вибором.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця березнева повня відкриває перед вами нові можливості для росту. Будьте відкриті до нових знань, ідей та досвіду. Ця п'ятниця, 14 березня, буде днем соціальної активності, спілкування та налагодження корисних зв'язків. Якщо у вас є мрія — почніть діяти, адже Всесвіт на вашому боці. Вечір проведіть у компанії однодумців або друзів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні на Стрільців чекають важливі одкровення та істини. Ви дізнаєтесь щось нове про себе або оточення, що вплине на ваше майбутнє. Будьте готові прийняти правду і використовувати її для свого розвитку. Робочі питання можуть потребувати вашої особливої уваги. Головне — не перевантажувати себе та зберігати баланс між справами та відпочинком. Увечері добре побути на самоті та обдумати плани на майбутнє.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей повний Місяць, підсилений затемненням, покаже вам, наскільки вас цінують інші. Приймайте компліменти та визнання, не відкидайте добрі слова. Вам варто навчитися вірити в себе, так само як вірять у вас інші. Цей день також підходить для навчання, отримання нових знань та розширення кругозору. Можливі цікаві пропозиції щодо роботи або подорожей. Астрологи радять не боятися змін — вони приведуть вас до успіху. Увечері гарно зайнятися улюбленою справою або подивитися мотиваційний фільм.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Перед Водоліями сьогодні відкриються нові можливості для досягнення поставлених цілей. Місячне затемнення подарує особливий шанс, який важливо не упустити. Вас можуть очікувати фінансові чи емоційні трансформації. Не бійтеся йти за своїм інтелектом і новаторськими підходами. Вечір проведіть у роздумах — можливо, ви зрозумієте, чого насправді хочете від життя.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

День принесе важливі події, перш за все, у стосунках, але сферу фінансів та кар'єри не омине стороною. Ви можете отримати важливий знак від Всесвіту щодо людини, яка є у вашому житті. Астрологи радять бути уважними до підказок долі та власних відчуттів. Не ігноруйте свій внутрішній голос. Вечір ідеальний для романтичних зустрічей або щирих розмов із близькими.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін у повню 14 березня.

Нагадаємо, ми писали, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить в коридор затемнень 14-29 березня.

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