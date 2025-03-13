Повня 14 березня 2025 року — які чотири знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже 14 березня на небі засяє повний Місяць, що буде перебувати під впливом раціонального та педантичного знаку Діви. Повня стане часом прозрінь, випробувань і важливих рішень для багатьох представників зодіакального кола. Проте лише для чотирьох знаків Зодіаку цей період буде вирішальним та принесе кардинальні зміни у життя.

Які знаки Зодіаку потраплять у вир подій та опиняться в епіцентрі великих змін — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Близнюки

Найбільша зміна для Близнюків, яку принесе повня 14 березня, — це необхідність взяти на себе відповідальність за свої слова та дії. Ви зіштовхнетеся із ситуаціями, де доведеться фактами доводити власну позицію. Якщо ви уникали певних розмов або намагалися бути на двох сторонах одночасно, повний Місяць змусить зробити вибір.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Діва

Головними героями цього періоду стануть саме Діви. Повня у їхньому знаку зробить їх гіперчутливими до деталей, а бажання навести лад у всьому може перерости у нав'язливу тривожність. Вони будуть відчувати необхідність закрити всі "хвости", виправити помилки та впорядкувати кожен аспект свого життя. Проте найбільша зміна для них — це прихід розуміння, що не все можна контролювати. Їм доведеться навчитися бути стоїками — приймати те, що не можна змінити, і зосереджуватися на тому, що залежить від нас.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

Найбільша зміна для представників цього знаку Зодіаку — усвідомлення сили слова. Стрільці опиняться у ситуації, коли їм доведеться відстоювати свою думку перед іншими. Ви навчитеся обирати свої висловлювання обережніше та будете змушені діяти більш відповідально у питаннях, що стосуються ваших переконань. Тож, якщо ви звикли діяти імпульсивно, то 14 березня стане тестом на зрілість.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Риби

Головна зміна для Риб — переоцінка своїх стосунків та життєвих пріоритетів. Астрологи прогнозують, що Риби відчують ефект повного Місяця дізнавшись правду про людину чи ситуацію, яку раніше ідеалізували. Це стане моментом, коли доведеться прийняти реальність такою, яка вона є. Ви можете усвідомити, що настав час завершити певні зв'язки або змінити свою думку щодо важливих аспектів життя.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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