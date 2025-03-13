Полнолуние 14 марта 2025 года — какие четыре знака Зодиака окажутся в эпицентре перемен

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 14 марта на небе засияет полная Луна, которая будет находиться под влиянием рационального и педантичного знака Девы. Полнолуние станет временем прозрений, испытаний и важных решений для многих представителей зодиакального круга. Однако только для четырех знаков Зодиака этот период будет решающим и принесет кардинальные изменения в жизни.

Какие знаки Зодиака попадут в водоворот событий и окажутся в эпицентре больших перемен — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Близнецы

Самое большое изменение для Близнецов, которое принесет полнолуние 14 марта, — это необходимость взять на себя ответственность за свои слова и действия. Вы столкнетесь с ситуациями, где придется фактами доказывать собственную позицию. Если вы избегали определенных разговоров или пытались быть на двух сторонах одновременно, полнолуние заставит сделать выбор.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Дева

Главными героями этого периода станут именно Девы. Полнолуние в их знаке сделает их гиперчувствительными к деталям, а желание навести порядок во всем может перерасти в навязчивую тревожность. Они будут чувствовать необходимость закрыть все "хвосты", исправить ошибки и упорядочить каждый аспект своей жизни. Однако самое большое изменение для них — это приход понимания, что не все можно контролировать. Им придется научиться быть стоиками — принимать то, что нельзя изменить, и сосредотачиваться на том, что зависит от нас.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

Самое большое изменение для представителей этого знака Зодиака — осознание силы слова. Стрельцы окажутся в ситуации, когда им придется отстаивать свое мнение перед другими. Вы научитесь выбирать свои высказывания осторожнее и будете вынуждены действовать более ответственно в вопросах, касающихся ваших убеждений. Поэтому, если вы привыкли действовать импульсивно, то 14 марта станет тестом на зрелость.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Рыбы

Главное изменение для Рыб — переоценка своих отношений и жизненных приоритетов. Астрологи прогнозируют, что Рыбы почувствуют эффект полнолуния узнав правду о человеке или ситуации, которую ранее идеализировали. Это станет моментом, когда придется принять реальность такой, какая она есть. Вы можете осознать, что пришло время завершить определенные связи или изменить свое мнение относительно важных аспектов жизни.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какой знак Зодиака наконец-то снимет розовые очки в коридор затмений и увидит истину.

Напомним, мы рассказывали, как пережить без потрясений Кровавое полнолуние в Деве и использовать энергию Луны, чтобы привлечь в жизнь удачу.

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