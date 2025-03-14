Гороскоп на сегодня, 14 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 14 марта, тот самый день, о котором так много говорилось в астрологическом мире. Именно в эту пятницу на небе взошло полнолуние в знаке Девы, а сопровождало его лунное затмение, открывшее коридор затмений. Вселенная подготовила нам в это время немало вызовов, глубоких трансформаций, переосмысления и кармических событий. Этот день будет важным для анализа, очищения сознания и пересмотра жизненных ориентиров.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 14 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Полнолуние в Деве осветит сегодня вопросы работы и здоровья, а также заставит Овнов посмотреть в лицо своим страхам и внутренним ограничениям. Вы часто сами себя сдерживаете, позволяя негативным мыслям преобладать. Пришло время избавиться от самокритики и научиться поддерживать себя. Между тем астрологи советуют избегать конфликтов, ведь эмоции могут зашкаливать. Вечером полезно заняться физической активностью или расслабиться за чтением.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вселенная сегодня даст Тельцам подсказки о том, чего вы действительно хотите от жизни. Ваши мечты — неслучайны, они могут стать реальностью, если вы начнете действовать. Используйте это полнолуние для составления четкого плана и первого шага к его реализации. Однако в финансовых вопросах будьте внимательны — возможны непредсказуемые расходы. Вечер идеален для встреч с близкими или романтических свиданий.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам это полнолуние вместе с лунным затмением дает шанс избавиться от старых убеждений, которые себя отжили. Самоанализ и прощение помогут вам двигаться дальше без груза прошлого. Отпустите то, что вам больше не нужно. В то же время вы можете столкнуться с бытовыми вопросами, которые требуют немедленного решения. Не перегружайте себя работой, ведь этот день больше об эмоциональном комфорте. Вечером хорошо пересмотреть старые фотографии или отдохнуть в уютной атмосфере.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня астрологи советуют Ракам выйти за пределы своей зоны комфорта. Хотя безопасность для вас важна, она не должна становиться кандалами. Доверьтесь себе и позвольте открывать новые горизонты. Вы можете получить важную информацию или неожиданное известие. Вечер идеален для чтения или просмотра любимого фильма.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вселенная заставит Львов собственные внутренние противоречия. Научитесь принимать себя такими, какие вы есть, без крайностей. Финансовые вопросы в этот день могут выйти на первый план. Вы можете получить неожиданную прибыль или понять, куда стоит инвестировать средства. Но избегайте импульсивных трат. Вечер хорош для подведения итогов и планирования будущих покупок.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Полнолуние в вашем знаке — это момент истины. Вы слишком требовательны к себе, но сейчас пришло время наполнить свою жизнь добротой и самоподдержкой. Позвольте себе увидеть собственные успехи и достижения, а не только недостатки. Астрологи советуют сфокусироваться на себе, своих желаниях и целях. Внутренний голос подскажет правильное направление. Не бойтесь перемен, ведь они ведут вас к лучшему. Вечер — прекрасная возможность для медитации или глубокого анализа своей жизни.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете почувствовать усталость и потребность в уединении. Дайте себе возможность отдохнуть и не перегружайте себя лишними хлопотами. Однако это хороший день для работы над внутренним балансом и самооценкой. Вечер проведите в спокойствии — музыка, ароматерапия или чтение будут идеальным выбором.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мартовское полнолуние открывает перед вами новые возможности для роста. Будьте открыты к новым знаниям, идеям и опыту. Эта пятница, 14 марта, будет днем социальной активности, общения и налаживания полезных связей. Если у вас есть мечта — начните действовать, ведь Вселенная на вашей стороне. Вечер проведите в компании единомышленников или друзей.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцов ждут важные откровения и истины. Вы узнаете что-то новое о себе или окружении, что повлияет на ваше будущее. Будьте готовы принять правду и использовать ее для своего развития. Рабочие вопросы могут потребовать вашего особого внимания. Главное — не перегружать себя и сохранять баланс между делами и отдыхом. Вечером хорошо побыть в одиночестве и обдумать планы на будущее.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это полнолуние, усиленное затмением, покажет вам, насколько вас ценят другие. Принимайте комплименты и признания, не отвергайте добрые слова. Вам стоит научиться верить в себя, так же как верят в вас другие. Этот день также подходит для обучения, получения новых знаний и расширения кругозора. Возможны интересные предложения по работе или путешествиям. Астрологи советуют не бояться перемен — они приведут вас к успеху. Вечером хорошо заняться любимым делом или посмотреть мотивационный фильм.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Перед Водолеями сегодня откроются новые возможности для достижения поставленных целей. Лунное затмение подарит особый шанс, который важно не упустить. Вас могут ожидать финансовые или эмоциональные трансформации. Не бойтесь идти за своим интеллектом и новаторскими подходами. Вечер проведите в размышлениях — возможно, вы поймете, чего на самом деле хотите от жизни.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День принесет важные события, прежде всего, в отношениях, но сферу финансов и карьеры не обойдет стороной. Вы можете получить важный знак от Вселенной относительно человека, который есть в вашей жизни. Астрологи советуют быть внимательными к подсказкам судьбы и собственным ощущениям. Не игнорируйте свой внутренний голос. Вечер идеален для романтических встреч или искренних разговоров с близкими.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в полнолуние 14 марта.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.

Также предлагаем вам узнать, какой знак Зодиака попрощается с иллюзиями и откроет правду в коридор затмений 14-29 марта.