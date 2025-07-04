Гороскоп за картами Таро на 4 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 4 липня 2025 року, Місяць, що росте, та десята місячна доба сприяють прояву сили волі, активності та внутрішньої цілісності. Карти Таро на цей день дають точні підказки, як краще зрозуміти себе, чого очікувати, на що звернути увагу та як поводитися з емоціями.

Новини.LIVE розповідає, що віщують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 4 липня 2025 року. Розклад на одну карту допоможе кожному зазирнути глибше у таємниці цього дня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день обіцяє Овнам несподівані повороти. Можливі нові шанси або зміни, які важко передбачити. Вам варто прийняти все, що відбувається, з гнучкістю. Не чиніть опору — зміни працюють на вашу користь.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Сприятливий день для домашніх справ, фінансових рішень і турботи про себе. Ви здатні створити стабільність, якщо зосередитесь на конкретних справах. Дбайте про комфорт, але не забувайте і про практичність.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Можлива легка пригніченість або розчарування. Але не варто зациклюватися на втраті. Карта дня нагадує Близнюкам: навіть якщо щось пішло не так, поруч залишилось те, що справді важливе. Зосередьтеся на тому, що має цінність зараз.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Це день родючості — як у прямому, так і в символічному значенні. Можливі добрі новини, пов'язані з родиною або розвитком справи. Карта дня підказує Ракам: дозвольте собі насолоджуватись тим, що ви створюєте.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Ви стоїте перед вибором або плануванням майбутнього. Це гарний час, щоб подумати стратегічно. Карта дня закликає дивитися ширше й не боятися розширювати горизонти. Ви готові до наступного кроку.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Король Мечів"

Час діяти розумно, логічно та зосереджено. П'ятниця, 4 липня, вимагає чітких рішень без емоційних впливів. Довіртеся аналітичному мисленню — воно допоможе уникнути помилок і тримати все під контролем.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

4 липня — день перемог і визнання. Ви можете отримати підтримку, схвалення або побачити перші результати своїх зусиль. Карта дня символізує рух уперед і позитивні зміни. Не соромтеся ділитися своїми досягненнями.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Результати вже близько, але потрібно трохи більше терпіння. Ви заклали правильну основу, і тепер час дочекатися плодів. Не поспішайте — розвиток потребує часу. День сприятливий для обдуманих рішень.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Ця карта несе світло, радість та енергію. День вдалий для подорожей, спілкування або вирішення важливих питань. Вам варто бути відкритими до радості й ділитися нею з іншими. Все складається на вашу користь.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Можливе завершення якогось етапу, яке може бути болісним, але неминучим. Зміни допоможуть вам перейти на новий рівень. Важливо прийняти те, що завершується, і не триматися за минуле.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчувати байдужість або емоційне виснаження. Але важливо побачити, що життя пропонує нові можливості — просто ви не одразу їх помічаєте. Придивіться уважніше — шанс вже поряд.

Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Маг"

Цей день відкриває Рибам нові можливості. Ви володієте всіма інструментами, щоб діяти. Не зволікайте — проявіть ініціативу, говоріть про свої ідеї, запускайте проєкти. Карта дня підказує: ви маєте силу впливати на події.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

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