Гороскоп по картам Таро на 4 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 июля 2025 года, растущая Луна и десятые лунные сутки способствуют проявлению силы воли, активности и внутренней целостности. Карты Таро на этот день дают точные подсказки, как лучше понять себя, чего ожидать, на что обратить внимание и как обращаться с эмоциями.

Новини.LIVE рассказывает, что предвещают карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 4 июля 2025 года. Расклад на одну карту поможет каждому заглянуть глубже в тайны этого дня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день обещает Овнам неожиданные повороты. Возможны новые шансы или перемены, которые трудно предсказать. Вам стоит принять все происходящее с гибкостью. Не сопротивляйтесь — перемены работают в вашу пользу.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Благоприятный день для домашних дел, финансовых решений и заботы о себе. Вы способны создать стабильность, если сосредоточитесь на конкретных делах. Заботьтесь о комфорте, но не забывайте и о практичности.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Возможна легкая подавленность или разочарование. Но не стоит зацикливаться на потере. Карта дня напоминает Близнецам: даже если что-то пошло не так, рядом осталось то, что действительно важно. Сосредоточьтесь на том, что имеет ценность сейчас.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Это день плодородия — как в прямом, так и в символическом значении. Возможны хорошие новости, связанные с семьей или развитием дела. Карта дня подсказывает Ракам: позвольте себе наслаждаться тем, что вы создаете.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Вы стоите перед выбором или планированием будущего. Это хорошее время, чтобы подумать стратегически. Карта дня призывает смотреть шире и не бояться расширять горизонты. Вы готовы к следующему шагу.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Король Мечей"

Время действовать разумно, логично и сосредоточенно. Пятница, 4 июля, требует четких решений без эмоциональных влияний. Доверьтесь аналитическому мышлению — оно поможет избежать ошибок и держать все под контролем.

Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

4 июля — день побед и признания. Вы можете получить поддержку, одобрение или увидеть первые результаты своих усилий. Карта дня символизирует движение вперед и позитивные изменения. Не стесняйтесь делиться своими достижениями.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Результаты уже близко, но нужно немного больше терпения. Вы заложили правильную основу, и теперь время дождаться плодов. Не спешите — развитие требует времени. День благоприятен для обдуманных решений.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Эта карта несет свет, радость и энергию. День удачный для путешествий, общения или решения важных вопросов. Вам стоит быть открытыми к радости и делиться ею с другими. Все складывается в вашу пользу.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Возможно завершение какого-то этапа, которое может быть болезненным, но неизбежным. Изменения помогут вам перейти на новый уровень. Важно принять то, что завершается, и не держаться за прошлое.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы можете чувствовать равнодушие или эмоциональное истощение. Но важно увидеть, что жизнь предлагает новые возможности — просто вы не сразу их замечаете. Присмотритесь внимательнее — шанс уже рядом.

Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Маг"

Этот день открывает Рыбам новые возможности. Вы обладаете всеми инструментами, чтобы действовать. Не медлите — проявите инициативу, говорите о своих идеях, запускайте проекты. Карта дня подсказывает: вы имеете силу влиять на события.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, для каких знаков Зодиака начало июля будет удачным по Таро.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака Таро советует слушать интуицию в июле.

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