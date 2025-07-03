Гороскоп за картами Таро на 3 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 3 липня 2025 року, карти Таро дають особливі підказки кожному знаку Зодіаку. У цей четвер Місяць, що росте у Терезах, сприяє пошуку балансу, чесності та гармонії. Довіра до інтуїції, мудрість у рішеннях та емоційна рівновага — головні теми дня.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 3 липня 2025 року. Розклад на одну карту допоможе зрозуміти, на що звернути увагу саме сьогодні.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

День вимагає стриманості та емоційної витримки. Карта Сила підказує: справжня влада — у спокої. Не вступайте у суперечки, а діліться мудрістю та впевненістю. Контролюйте ситуацію, не втрачаючи людяності.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Цей день обіцяє енергетичний обмін — допомога, подяка або підтримка. Якщо вас про щось попросять — допоможіть. Якщо самі потребуєте — не соромтеся приймати допомогу. Баланс дає стабільність.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Місяць"

Можливі ілюзії, сумніви або плутанина в думках. Не варто приймати важливі рішення поспіхом. Прислухайтеся до себе та зверніть увагу на інтуїцію. Карта дня "Місяць" закликає не вірити всьому, що бачите.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це день радості, дружби, святкового настрою. Карта дня вказує на гармонійні стосунки, душевне тепло, можливу зустріч або новину, яка порадує. Дозвольте собі відпочити емоційно.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

День активний, енергійний, повний нових ідей. Можливі несподівані можливості, приємні новини. Довіряйте своєму внутрішньому вогню — він вкаже напрямок. Розклад Таро радить діяти сміливо.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Карта дня вказує на тривоги, страхи або надмірні переживання. Можливо, ви накручуєте себе даремно. Зупиніть внутрішній діалог і спробуйте подивитися на ситуацію тверезо. Все не так драматично, як здається.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Зірка"

Карта "Зірка" — це символ надії та натхнення. Сьогодні з'являється нове бачення або віра в себе. Це вдалий момент для мрій, планів на майбутнє і духовного зростання. Вірте у себе і світ відповість взаємністю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Лицар Кубків"

День наповнений романтичними чи творчими енергіями. Можлива приємна звістка або зізнання. Сьогодні не можна приховувати почуття — вони особливо важливі для ваших рішень.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Події розгортаються стрімко. Не зволікайте — ловіть момент. Це час активних дій, новин, поїздок або швидких рішень. Якщо давно щось планували — сьогодні вдалий момент, щоб почати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Це день практичності, стабільності та мудрих рішень. Займіться фінансовими питаннями, побутом або довгостроковими планами. Карта радить довіряти досвіду й не поспішати — обережність принесе результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Правосуддя"

Справедливість, баланс, чесність — ключові теми цього дня. Карта Правосуддя закликає приймати зважені рішення, бути чесними з собою та з іншими. Все, що ви сьогодні робите, матиме наслідки.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цей день краще провести у тиші. Самотність допоможе почути себе, а не світ. Відлюдник вказує на пошук відповідей усередині — не шукайте їх зовні. Прислухайтеся до власного серця.

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