Гороскоп по картам Таро на 3 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 3 июля 2025 года, карты Таро дают особые подсказки каждому знаку Зодиака. В этот четверг Луна, растущая в Весах, способствует поиску баланса, честности и гармонии. Доверие к интуиции, мудрость в решениях и эмоциональное равновесие — главные темы дня.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 3 июля 2025 года. Расклад на одну карту поможет понять, на что обратить внимание именно сегодня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

День требует сдержанности и эмоциональной выдержки. Карта Сила подсказывает: настоящая власть — в спокойствии. Не вступайте в споры, а делитесь мудростью и уверенностью. Контролируйте ситуацию, не теряя человечности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Этот день обещает энергетический обмен — помощь, благодарность или поддержка. Если вас о чем-то попросят — помогите. Если сами нуждаетесь — не стесняйтесь принимать помощь. Баланс дает стабильность.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Луна"

Возможны иллюзии, сомнения или путаница в мыслях. Не стоит принимать важные решения в спешке. Прислушайтесь к себе и обратите внимание на интуицию. Карта дня "Луна" призывает не верить всему, что видите.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это день радости, дружбы, праздничного настроения. Карта дня указывает на гармоничные отношения, душевное тепло, возможную встречу или новость, которая порадует. Позвольте себе отдохнуть эмоционально.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Жезлов"

День активный, энергичный, полный новых идей. Возможны неожиданные возможности, приятные новости. Доверяйте своему внутреннему огню — он укажет направление. Расклад Таро советует действовать смело.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Девятка Мечей"

Карта дня указывает на тревоги, страхи или чрезмерные переживания. Возможно, вы накручиваете себя зря. Остановите внутренний диалог и попробуйте посмотреть на ситуацию трезво. Все не так драматично, как кажется.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Звезда"

Карта "Звезда" — это символ надежды и вдохновения. Сегодня появляется новое видение или вера в себя. Это удачный момент для мечтаний, планов на будущее и духовного роста. Верьте в себя и мир ответит взаимностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

День наполнен романтическими или творческими энергиями. Возможно приятное известие или признание. Сегодня нельзя скрывать чувства — они особенно важны для ваших решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

События разворачиваются стремительно. Не медлите — ловите момент. Это время активных действий, новостей, поездок или быстрых решений. Если давно что-то планировали — сегодня удачный момент, чтобы начать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Это день практичности, стабильности и мудрых решений. Займитесь финансовыми вопросами, бытом или долгосрочными планами. Карта советует доверять опыту и не спешить — осторожность принесет результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Правосудие"

Справедливость, баланс, честность — ключевые темы этого дня. Карта Правосудия призывает принимать взвешенные решения, быть честными с собой и с другими. Все, что вы сегодня делаете, будет иметь последствия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Этот день лучше провести в тишине. Одиночество поможет услышать себя, а не мир. Отшельник указывает на поиск ответов внутри — не ищите их снаружи. Прислушайтесь к собственному сердцу.

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака Таро готовит испытания в июле 2025 года.

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