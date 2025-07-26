Гороскоп за картами Таро на 26 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 26 липня, буде емоційно багатим і динамічним днем, адже Місяць, що росте, перебуває у пристрасному знаку Лева. Це ідеальний момент для прояву себе, щирих розмов, щедрих жестів та духовних осяянь. У такий день карти Таро відкривають не лише двері у підсвідомість, а й підказують, як уникнути помилок, впоратися з емоціями та зрозуміти, чого насправді прагне ваше серце.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 26 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні ви відчуєте потужний внутрішній імпульс рухатися вперед. Карта символізує перемогу над сумнівами — дійте рішуче. Успіх буде на вашому боці, якщо візьмете відповідальність у свої руки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Цей день ідеальний для командної роботи, спільних справ чи домовленостей. Визнання ваших зусиль не забариться. Довіряйте колегам і не бійтеся проявити ініціативу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Місяць"

Карта дня вказує на невизначеність або ілюзії. Уникайте поспішних рішень, особливо у стосунках. Прислухайтесь до інтуїції, але перевіряйте факти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Ваше серце сьогодні відкрите до кохання, натхнення та нових почуттів. Це день, коли можна зцілити емоційні рани й дозволити собі радість. Очікуйте приємних новин або початку нового етапу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Усе вдається легко. Карта обіцяє щасливі події, тепло, підтримку та світло. Ви в центрі уваги, і це ваш час сяяти. Не стримуйте позитив — діліться ним з близькими.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Мечів"

Вас може щось стримувати — страх чи сумніви. Але карта дня нагадує: обмеження — лише в голові. Подивіться на ситуацію під новим кутом — ви сильніші, ніж здається.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Цього дня все крутиться довкола вибору. У стосунках — шанс на глибшу близькість, у справах — момент визначитись. Обирайте серцем, не зраджуючи своїм принципам.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Очікуйте 26 липня приємну звістку або нову ідею, яка надихне. Не відкидайте навіть спонтанних задумів — день ідеально підходить для початку чогось захопливого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Настрій сьогодні буде теплий і ностальгічний. Можливе відновлення старих зв'язків або приємні згадки з минулого. Дозвольте собі трошки романтики та легкості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Ієрофант"

День потребує виваженості та моральної чіткості. Ви можете стати порадником для інших або отримаєте підтримку від старших. Слухайте внутрішній голос — він допоможе уникнути помилок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Субота, 26 липня, буде щедрою — як у матеріальному, так і в емоційному сенсі. Насолодіться стабільністю, родинним теплом і підтримкою. Це день, коли ви справді на своєму місці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Карта дня говорить про гармонію у стосунках. Ви можете зустріти когось особливого або відновити емоційний зв'язок із партнером. Усе, що побудовано на щирості, сьогодні зміцниться.

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