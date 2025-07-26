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Головна Свята Кохання затьмарить розум цим знакам Зодіаку на вихідні за Таро

Кохання затьмарить розум цим знакам Зодіаку на вихідні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Останні вихідні липня можуть стати початком великої любовної історії. Зірки та планети у цей період обіцяють справжній сплеск емоцій, пристрасті й романтики, особливо для тих, хто готовий відкрити серце. Карти Таро дають підказки: деякі знаки Зодіаку саме зараз здатні зустріти свою людину, або заново закохатися в уже знайому.

Дізнайтесь, яким знакам Зодіаку судилося прожити вихідні у коханні та романтиці, за віщуванням карт Таро.

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Овен — карта Таро "Закохані"

Ці вихідні стануть для вас випробуванням. Адже карта "Закохані" символізує не лише почуття, а й вибір. Можливо, доведеться обирати між пристрастю та розумом, або між двома людьми. Довіртеся емоціям, але не ігноруйте інтуїцію. Якщо ви вже у стосунках — чекайте приємного перезавантаження. А якщо вільні — готуйтеся: хтось зачарує вас з першого погляду.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Овна
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Двійка Кубків"

Ця карта вказує на глибокий зв'язок і душевну близькість. У вас є всі шанси відчути, що "це саме та людина". Можливе примирення, романтичне зізнання або навіть перше побачення, яке все змінить. Ваші страхи розчиняться в ніжності й турботі. Таро підказують: кохання відповість вам взаємністю, якщо ви дозволите йому ввійти у ваше життя.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE
Діва — карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це карта задоволення, щастя і здійснення бажань. Якщо ви давно мріяли про романтичну зустріч — вона вже на порозі. Ваш природний скептицизм поступиться перед чарами моменту. Ці вихідні — ідеальні для флірту, побачень і солодких зізнань. Дозвольте собі трохи легковажності.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Лицар Жезлів"

Це карта пристрасті, динаміки і сильного потягу. Хтось буквально увірветься у ваше життя, змусивши серце битися швидше. Можлива коротка, але запаморочлива романтична пригода або неочікуване продовження старих почуттів. Не ставте рамки. Кохання іноді з'являється лише на мить — та залишає яскравий слід.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Зірка"

Ця карта — символ надії, відновлення і світлої любові. Ви починаєте вірити, що справжнє почуття можливе, і саме в ці вихідні вам можуть це довести. Якщо раніше було боляче — тепер з'явиться шанс на зцілення серця.
Дозвольте собі мріяти й довіритися Всесвіту.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть кохання — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання у липні за прогнозом карт Таро. 

Нагадаємо, ми з вами ділилися, яким знакам Зодіаку карти Таро віщують доленосні події до кінця липня. 

Також вам буде цікаво дізнатися, які знаки Зодіаку, за віщуванням Таро, подолають свої страхи у серпні 2025.

гороскоп вихідні прогнози знаки Зодіаку кохання карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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