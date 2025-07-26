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Главная Праздники Любовь затмит разум этим знакам Зодиака на выходные по Таро

Любовь затмит разум этим знакам Зодиака на выходные по Таро

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 03:55
Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Последние выходные июля могут стать началом большой любовной истории. Звезды и планеты в этот период обещают настоящий всплеск эмоций, страсти и романтики, особенно для тех, кто готов открыть сердце. Карты Таро дают подсказки: некоторые знаки Зодиака именно сейчас способны встретить своего человека, или заново влюбиться в уже знакомого.

Узнайте, каким знакам Зодиака суждено прожить выходные в любви и романтике, по предсказанию карт Таро.

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Овен — карта Таро "Влюбленные"

Эти выходные станут для вас испытанием. Ведь карта "Влюбленные" символизирует не только чувства, но и выбор. Возможно, придется выбирать между страстью и разумом, или между двумя людьми. Доверьтесь эмоциям, но не игнорируйте интуицию. Если вы уже в отношениях — ждите приятной перезагрузки. А если свободны — готовьтесь: кто-то очарует вас с первого взгляда.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Овна
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Двойка Кубков"

Эта карта указывает на глубокую связь и душевную близость. У вас есть все шансы почувствовать, что "это именно тот человек". Возможно примирение, романтическое признание или даже первое свидание, которое все изменит. Ваши страхи растворятся в нежности и заботе. Таро подсказывают: любовь ответит вам взаимностью, если вы позволите ей войти в вашу жизнь.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Рак
Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE
Дева — карта Таро "Девятка Кубков"

Это карта удовольствия, счастья и исполнения желаний. Если вы давно мечтали о романтической встрече — она уже на пороге. Ваш природный скептицизм уступит перед волшебством момента. Эти выходные — идеальны для флирта, свиданий и сладких признаний. Позвольте себе немного легкомыслия.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Діва
Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE
Стрелец — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это карта страсти, динамики и сильного влечения. Кто-то буквально ворвется в вашу жизнь, заставив сердце биться быстрее. Возможно короткое, но головокружительное романтическое приключение или неожиданное продолжение старых чувств. Не ставьте рамки. Любовь иногда появляется лишь на мгновение — и оставляет яркий след.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE
Рыбы — карта Таро "Звезда"

Эта карта — символ надежды, восстановления и светлой любви. Вы начинаете верить, что настоящее чувство возможно, и именно в эти выходные вам могут это доказать. Если раньше было больно — теперь появится шанс на исцеление сердца. Позвольте себе мечтать и довериться Вселенной.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 года принесут любовь — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле по прогнозу карт Таро.

Напомним, мы с вами делились, каким знакам Зодиака карты Таро предвещают судьбоносные события до конца июля.

Также вам будет интересно узнать, какие знаки Зодиака, по предсказанию Таро, преодолеют свои страхи в августе 2025.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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