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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 05:59
Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 26 июля, будет эмоционально богатым и динамичным днем, ведь растущая Луна находится в страстном знаке Льва. Это идеальный момент для проявления себя, искренних разговоров, щедрых жестов и духовных озарений. В такой день карты Таро открывают не только двери в подсознание, но и подсказывают, как избежать ошибок, справиться с эмоциями и понять, чего на самом деле хочет ваше сердце.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 26 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы почувствуете мощный внутренний импульс двигаться вперед. Карта символизирует победу над сомнениями — действуйте решительно. Успех будет на вашей стороне, если возьмете ответственность в свои руки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Этот день идеален для командной работы, совместных дел или договоренностей. Признание ваших усилий не заставит себя ждать. Доверяйте коллегам и не бойтесь проявить инициативу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Луна"

Карта дня указывает на неопределенность или иллюзии. Избегайте поспешных решений, особенно в отношениях. Прислушивайтесь к интуиции, но проверяйте факты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Ваше сердце сегодня открыто к любви, вдохновению и новым чувствам. Это день, когда можно исцелить эмоциональные раны и позволить себе радость. Ожидайте приятных новостей или начала нового этапа.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Все удается легко и просто. Карта обещает счастливые события, тепло, поддержку и свет. Вы в центре внимания, и это ваше время сиять. Не сдерживайте позитив — делитесь им с близкими.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вас может что-то сдерживать — страх или сомнения. Но карта дня напоминает: ограничения — только в голове. Посмотрите на ситуацию под новым углом — вы сильнее, чем кажется.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

В этот день все крутится вокруг выбора. В отношениях — шанс на более глубокую близость, в делах — момент определиться. Выбирайте сердцем, не изменяя своим принципам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Ожидайте 26 июля приятное известие или новую идею, которая вдохновит. Не отбрасывайте даже спонтанных замыслов — день идеально подходит для начала чего-то увлекательного.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Настроение сегодня будет теплое и ностальгическое. Возможно восстановление старых связей или приятные воспоминания из прошлого. Позвольте себе немножко романтики и легкости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Иерофант"

День требует взвешенности и моральной четкости. Вы можете стать советчиком для других или получите поддержку от старших. Слушайте внутренний голос — он поможет избежать ошибок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Суббота, 26 июля, будет щедрой — как в материальном, так и в эмоциональном смысле. Насладитесь стабильностью, семейным теплом и поддержкой. Это день, когда вы действительно на своем месте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Карта дня говорит о гармонии в отношениях. Вы можете встретить кого-то особенного или восстановить эмоциональную связь с партнером. Все, что построено на искренности, сегодня укрепится.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака смогут преодолеть все страхи в августе 2025 года.

Напомним, по предсказанию карт Таро, эти знаки Зодиака ждут судьбоносные события до конца июля.

Также предлагаем вам узнать, кто из знаков Зодиака рискует совершить роковую ошибку до 27 июля.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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