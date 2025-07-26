Гороскоп по картам Таро на 26 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 26 июля, будет эмоционально богатым и динамичным днем, ведь растущая Луна находится в страстном знаке Льва. Это идеальный момент для проявления себя, искренних разговоров, щедрых жестов и духовных озарений. В такой день карты Таро открывают не только двери в подсознание, но и подсказывают, как избежать ошибок, справиться с эмоциями и понять, чего на самом деле хочет ваше сердце.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 26 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Сегодня вы почувствуете мощный внутренний импульс двигаться вперед. Карта символизирует победу над сомнениями — действуйте решительно. Успех будет на вашей стороне, если возьмете ответственность в свои руки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Этот день идеален для командной работы, совместных дел или договоренностей. Признание ваших усилий не заставит себя ждать. Доверяйте коллегам и не бойтесь проявить инициативу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Луна"

Карта дня указывает на неопределенность или иллюзии. Избегайте поспешных решений, особенно в отношениях. Прислушивайтесь к интуиции, но проверяйте факты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Ваше сердце сегодня открыто к любви, вдохновению и новым чувствам. Это день, когда можно исцелить эмоциональные раны и позволить себе радость. Ожидайте приятных новостей или начала нового этапа.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Все удается легко и просто. Карта обещает счастливые события, тепло, поддержку и свет. Вы в центре внимания, и это ваше время сиять. Не сдерживайте позитив — делитесь им с близкими.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Мечей"

Вас может что-то сдерживать — страх или сомнения. Но карта дня напоминает: ограничения — только в голове. Посмотрите на ситуацию под новым углом — вы сильнее, чем кажется.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

В этот день все крутится вокруг выбора. В отношениях — шанс на более глубокую близость, в делах — момент определиться. Выбирайте сердцем, не изменяя своим принципам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Ожидайте 26 июля приятное известие или новую идею, которая вдохновит. Не отбрасывайте даже спонтанных замыслов — день идеально подходит для начала чего-то увлекательного.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Настроение сегодня будет теплое и ностальгическое. Возможно восстановление старых связей или приятные воспоминания из прошлого. Позвольте себе немножко романтики и легкости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Иерофант"

День требует взвешенности и моральной четкости. Вы можете стать советчиком для других или получите поддержку от старших. Слушайте внутренний голос — он поможет избежать ошибок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Суббота, 26 июля, будет щедрой — как в материальном, так и в эмоциональном смысле. Насладитесь стабильностью, семейным теплом и поддержкой. Это день, когда вы действительно на своем месте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Карта дня говорит о гармонии в отношениях. Вы можете встретить кого-то особенного или восстановить эмоциональную связь с партнером. Все, что построено на искренности, сегодня укрепится.

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