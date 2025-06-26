Гороскоп за картами Таро на 26 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 червня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 26 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 26 червня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 26 червня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
У вас може виникнути ситуація, коли ваші переконання будуть під сумнівом. Також у вас можуть виникнути спогади про минуле, які можуть вплинути на ваші рішення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Ви опинитеся в епіцентрі доленосного повороту, адже вам потрібно буде зробити важливий вибір. Уникайте конфліктів, адже це може призвести до втрат.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Сонце"
Сьогодні вам буде комфортно і приємно, але можлива ілюзія. Будьте уважні до питань фінансів і обіцянок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"
Це важкий день, адже ви можете відчути фізичне чи моральне виснаження, а також розчарування. Але не здавайтеся.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Повішений"
Відмовтеся від поспіху і боротьби, адже зараз краще дивитися на ситуацію з іншого боку. У вас можуть виникнути тимчасові уповільнення чи затримка.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Це емоційний день, коли ви можете отримати гарні новини. Також цей день може принести вам творче натхнення.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Король Денарієв"
У вас на шляху може виникнути перешкода, яка перевірить вашу стійкість. Можливо вам доведеться приймати серйозні рішення або стати для когось із близьких підтримкою.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Верховний Жрець"
Сьогодні ви можете відчути потребу в духовній підтримці чи мудрій пораді. Також ви можете зустріти людину, яка допоможе вам поглянути на речі глибше.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "П’ятірка Кубків"
Ви можете відчути розчарування, особливо якщо у вас не здійсниться те, чого ви так довго очікували. Тарологічна карта радить перемкнутися на те, що приносить вам задоволення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Ви можете стати джерелом натхнення для когось. Будьте уважні до почуттів близьких.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Шістка Денарієв"
Вам доведеться розібратися із ситуацією, де порушений баланс. Також вам може допомогти людина, від якої ви цього не очікували.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Сьогоднішній день може стати випробуванням на чесність. Будьте обережні з обіцянками і не зловживайте довірою.
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