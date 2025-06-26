Гороскоп за картами Таро на 26 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Перемішування колоди карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 26 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 26 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

У вас може виникнути ситуація, коли ваші переконання будуть під сумнівом. Також у вас можуть виникнути спогади про минуле, які можуть вплинути на ваші рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви опинитеся в епіцентрі доленосного повороту, адже вам потрібно буде зробити важливий вибір. Уникайте конфліктів, адже це може призвести до втрат.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Сьогодні вам буде комфортно і приємно, але можлива ілюзія. Будьте уважні до питань фінансів і обіцянок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Це важкий день, адже ви можете відчути фізичне чи моральне виснаження, а також розчарування. Але не здавайтеся.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Повішений"

Відмовтеся від поспіху і боротьби, адже зараз краще дивитися на ситуацію з іншого боку. У вас можуть виникнути тимчасові уповільнення чи затримка.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це емоційний день, коли ви можете отримати гарні новини. Також цей день може принести вам творче натхнення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Денарієв"

У вас на шляху може виникнути перешкода, яка перевірить вашу стійкість. Можливо вам доведеться приймати серйозні рішення або стати для когось із близьких підтримкою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Сьогодні ви можете відчути потребу в духовній підтримці чи мудрій пораді. Також ви можете зустріти людину, яка допоможе вам поглянути на речі глибше.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "П’ятірка Кубків"

Ви можете відчути розчарування, особливо якщо у вас не здійсниться те, чого ви так довго очікували. Тарологічна карта радить перемкнутися на те, що приносить вам задоволення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Ви можете стати джерелом натхнення для когось. Будьте уважні до почуттів близьких.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Денарієв"

Вам доведеться розібратися із ситуацією, де порушений баланс. Також вам може допомогти людина, від якої ви цього не очікували.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогоднішній день може стати випробуванням на чесність. Будьте обережні з обіцянками і не зловживайте довірою.

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