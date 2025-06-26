Гороскоп по картам Таро на 26 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Перемешивание колоды карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 26 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 26 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

У вас может возникнуть ситуация, когда ваши убеждения будут под сомнением. Также у вас могут возникнуть воспоминания о прошлом, которые могут повлиять на ваши решения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Вы окажетесь в эпицентре судьбоносного поворота, ведь вам нужно будет сделать важный выбор. Избегайте конфликтов, ведь это может привести к потерям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

Сегодня вам будет комфортно и приятно, но возможна иллюзия. Будьте внимательны к вопросам финансов и обещаний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Жезлов"

Это трудный день, ведь вы можете почувствовать физическое или моральное истощение, а также разочарование. Но не сдавайтесь.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Повешенный"

Откажитесь от спешки и борьбы, ведь сейчас лучше смотреть на ситуацию с другой стороны. У вас могут возникнуть временные замедления или задержка.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Это эмоциональный день, когда вы можете получить хорошие новости. Также этот день может принести вам творческое вдохновение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Денариев"

У вас на пути может возникнуть препятствие, которое проверит вашу стойкость. Возможно вам придется принимать серьезные решения или стать для кого-то из близких поддержкой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Сегодня вы можете почувствовать потребность в духовной поддержке или мудром совете. Также вы можете встретить человека, который поможет вам взглянуть на вещи глубже.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Вы можете почувствовать разочарование, особенно если у вас не осуществится то, чего вы так долго ожидали. Тарологическая карта советует переключиться на то, что приносит вам удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Вы можете стать источником вдохновения для кого-то. Будьте внимательны к чувствам близких.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Денариев"

Вам придется разобраться с ситуацией, где нарушен баланс. Также вам может помочь человек, от которого вы этого не ожидали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодняшний день может стать испытанием на честность. Будьте осторожны с обещаниями и не злоупотребляйте доверием.

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