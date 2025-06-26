Гороскоп по картам Таро на 26 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 26 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 26 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 26 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
У вас может возникнуть ситуация, когда ваши убеждения будут под сомнением. Также у вас могут возникнуть воспоминания о прошлом, которые могут повлиять на ваши решения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вы окажетесь в эпицентре судьбоносного поворота, ведь вам нужно будет сделать важный выбор. Избегайте конфликтов, ведь это может привести к потерям.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Солнце"
Сегодня вам будет комфортно и приятно, но возможна иллюзия. Будьте внимательны к вопросам финансов и обещаний.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Девятка Жезлов"
Это трудный день, ведь вы можете почувствовать физическое или моральное истощение, а также разочарование. Но не сдавайтесь.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Повешенный"
Откажитесь от спешки и борьбы, ведь сейчас лучше смотреть на ситуацию с другой стороны. У вас могут возникнуть временные замедления или задержка.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Это эмоциональный день, когда вы можете получить хорошие новости. Также этот день может принести вам творческое вдохновение.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Денариев"
У вас на пути может возникнуть препятствие, которое проверит вашу стойкость. Возможно вам придется принимать серьезные решения или стать для кого-то из близких поддержкой.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Верховный Жрец"
Сегодня вы можете почувствовать потребность в духовной поддержке или мудром совете. Также вы можете встретить человека, который поможет вам взглянуть на вещи глубже.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Пятерка Кубков"
Вы можете почувствовать разочарование, особенно если у вас не осуществится то, чего вы так долго ожидали. Тарологическая карта советует переключиться на то, что приносит вам удовольствие.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Вы можете стать источником вдохновения для кого-то. Будьте внимательны к чувствам близких.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Шестерка Денариев"
Вам придется разобраться с ситуацией, где нарушен баланс. Также вам может помочь человек, от которого вы этого не ожидали.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Сегодняшний день может стать испытанием на честность. Будьте осторожны с обещаниями и не злоупотребляйте доверием.
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