Гороскоп за картами Таро на 25 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка показує карту Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 25 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 25 червня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день пов’язаний з почуттями і особистим вибором. Удача буде на вашому боці, якщо ви вирішите діяти з відкритим серцем.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

У першій половині дня можливі емоційні сплески чи конфлікти, особливо в сім’ї чи на роботі. В другій половині дня ви відчуєте душевне тепло і підтримку близьких.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Вам доведеться зайнятися справами, які потребують максимальної концентрації. Настав час навести лад у справах і думках.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Утримання"

Ви можете зіштовхнутися з внутрішнім конфліктом між минулим і теперішнім. Але сьогодні відновіть душевний баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні у вас можуть виникнути складнощі в спілкування з рідними чи колегами. Дослухайтеся до жіночої думки, яка може вказати правильний шлях.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Несподівані події, слова, пропозиції чи емоції виведуть вас із зони комфорту. Але навчіться приймати все з відкритим серцем.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Король Жезлів"

Це доволі продуктивний і яскравий день, коли все, що ви робили раніше, отримає визнання. Це гарний час для публічних виступів, перемовин і заяв.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Зосередьтеся на практичних справах, особливо якщо залишилося багато незакінченого. Важливо навчитися швидко перемикатися і адаптуватися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Сьогодні ви можете отримати шанс, який довго не могли прийняти. Це сприятливий день для початку нового фінансового шляху.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Вам доведеться зробити важливий крок у бік незалежності та фінансової свободи. Будьте уважними до людей навколо, адже з них є хтось, хто не готовий розділити радість.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Це важкий день, особливо в емоційному плані. Але за цими випробуваннями приховане переродження.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні варто трохи ожити. Це сприятливий день для початку чогось нового.

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