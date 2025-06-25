Гороскоп за картами Таро на 25 червня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 червня 2025 за Таро
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 25 червня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 25 червня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 25 червня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Закохані"
Цей день пов’язаний з почуттями і особистим вибором. Удача буде на вашому боці, якщо ви вирішите діяти з відкритим серцем.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Сила"
У першій половині дня можливі емоційні сплески чи конфлікти, особливо в сім’ї чи на роботі. В другій половині дня ви відчуєте душевне тепло і підтримку близьких.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Імператор"
Вам доведеться зайнятися справами, які потребують максимальної концентрації. Настав час навести лад у справах і думках.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Утримання"
Ви можете зіштовхнутися з внутрішнім конфліктом між минулим і теперішнім. Але сьогодні відновіть душевний баланс.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні у вас можуть виникнути складнощі в спілкування з рідними чи колегами. Дослухайтеся до жіночої думки, яка може вказати правильний шлях.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Паж Кубків"
Несподівані події, слова, пропозиції чи емоції виведуть вас із зони комфорту. Але навчіться приймати все з відкритим серцем.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Король Жезлів"
Це доволі продуктивний і яскравий день, коли все, що ви робили раніше, отримає визнання. Це гарний час для публічних виступів, перемовин і заяв.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Зосередьтеся на практичних справах, особливо якщо залишилося багато незакінченого. Важливо навчитися швидко перемикатися і адаптуватися.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Туз Денарієв"
Сьогодні ви можете отримати шанс, який довго не могли прийняти. Це сприятливий день для початку нового фінансового шляху.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Вам доведеться зробити важливий крок у бік незалежності та фінансової свободи. Будьте уважними до людей навколо, адже з них є хтось, хто не готовий розділити радість.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Десятка Мечів"
Це важкий день, особливо в емоційному плані. Але за цими випробуваннями приховане переродження.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Сьогодні варто трохи ожити. Це сприятливий день для початку чогось нового.
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