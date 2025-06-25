Гороскоп по картам Таро на 25 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июня 2025 по Таро
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 25 июня 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 25 июня.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Влюбленные"
Этот день связан с чувствами и личным выбором. Удача будет на вашей стороне, если вы решите действовать с открытым сердцем.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Сила"
В первой половине дня возможны эмоциональные всплески или конфликты, особенно в семье или на работе. Во второй половине дня вы почувствуете душевное тепло и поддержку близких.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Император"
Вам придется заняться делами, требующими максимальной концентрации. Пришло время навести порядок в делах и мыслях.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Удержание"
Вы можете столкнуться с внутренним конфликтом между прошлым и настоящим. Но сегодня восстановите душевный баланс.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Дама Жезлов"
Сегодня у вас могут возникнуть сложности в общении с родными или коллегами. Прислушайтесь к женскому мнению, которое может указать правильный путь.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Кубков"
Неожиданные события, слова, предложения или эмоции выведут вас из зоны комфорта. Но научитесь принимать все с открытым сердцем.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Король Жезлов"
Это довольно продуктивный и яркий день, когда все, что вы делали раньше, получит признание. Это хорошее время для публичных выступлений, переговоров и заявлений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Сосредоточьтесь на практических делах, особенно если осталось много незаконченного. Важно научиться быстро переключаться и адаптироваться.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Денариев"
Сегодня вы можете получить шанс, который долго не могли принять. Это благоприятный день для начала нового финансового пути.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Вам предстоит сделать важный шаг в сторону независимости и финансовой свободы. Будьте внимательны к людям вокруг, ведь из них есть кто-то, кто не готов разделить радость.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Десятка Мечей"
Это тяжелый день, особенно в эмоциональном плане. Но за этими испытаниями скрыто перерождение.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Сегодня стоит немного ожить. Это благоприятный день для начала чего-то нового.
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