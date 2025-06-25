Гороскоп по картам Таро на 25 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Женщина, которая показывает карту Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 25 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 25 июня 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 25 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день связан с чувствами и личным выбором. Удача будет на вашей стороне, если вы решите действовать с открытым сердцем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

В первой половине дня возможны эмоциональные всплески или конфликты, особенно в семье или на работе. Во второй половине дня вы почувствуете душевное тепло и поддержку близких.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Вам придется заняться делами, требующими максимальной концентрации. Пришло время навести порядок в делах и мыслях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Удержание"

Вы можете столкнуться с внутренним конфликтом между прошлым и настоящим. Но сегодня восстановите душевный баланс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Дама Жезлов"

Сегодня у вас могут возникнуть сложности в общении с родными или коллегами. Прислушайтесь к женскому мнению, которое может указать правильный путь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Паж Кубков"

Неожиданные события, слова, предложения или эмоции выведут вас из зоны комфорта. Но научитесь принимать все с открытым сердцем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Король Жезлов"

Это довольно продуктивный и яркий день, когда все, что вы делали раньше, получит признание. Это хорошее время для публичных выступлений, переговоров и заявлений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сосредоточьтесь на практических делах, особенно если осталось много незаконченного. Важно научиться быстро переключаться и адаптироваться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Денариев"

Сегодня вы можете получить шанс, который долго не могли принять. Это благоприятный день для начала нового финансового пути.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Вам предстоит сделать важный шаг в сторону независимости и финансовой свободы. Будьте внимательны к людям вокруг, ведь из них есть кто-то, кто не готов разделить радость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Это тяжелый день, особенно в эмоциональном плане. Но за этими испытаниями скрыто перерождение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня стоит немного ожить. Это благоприятный день для начала чего-то нового.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми умными из всех.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака приобретут машину летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака родится ребенок летом 2025 года по Таро.