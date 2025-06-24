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Головна Свята Ці знаки Зодіаку будуть напруженими 24-29 червня 2025 за Таро

Ці знаки Зодіаку будуть напруженими 24-29 червня 2025 за Таро

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Дата публікації: 24 червня 2025 03:55
Для яких знаків Зодіаку цей тиждень 24-29 червня 2025 буде напруженим — Таро прогноз
Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Colourbox
Ключові моменти Знаки Зодіаку, яким буде нелегко з 24 до 29 червня 2025 року за Таро

Для представників кількох знаків Зодіаку цей тиждень з 24 до 29 червня 2025 року буде доволі непростим. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчують серйозну напругу в останні дні першого місяця літа і які карти їм випали.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким буде нелегко з 24 до 29 червня 2025 року за Таро

Телець — карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта Таро може означати болісне руйнування звичних структур, нестабільність у фінансовому плані чи втрату. В результаті представники Тельця можуть відчути сильне напруження через загрозу комфорту і матеріальним благам.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки — карта Таро "Королева Мечів"

Ця карта Таро символізує гірку правду, сварки, непорозуміння і конфлікти, де доведеться говорити болісну істину чи приймати важкі рішення. Від цього Близнюки можуть відчути сильне емоційне і ментальне напруження.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро свідчить про самотність і самоаналіз, а для Діви це може означати той факт, що їй доведеться зіштовхнутися з важкою правдою наодинці. Цей момент може бути доволі напруженим, адже представникам цього знаку доведеться переоцінити все у своєму житті.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Двійка Мечів"

Ця карта Таро символізує нерішучість, стримання емоцій і заперечення справжньої правди. Цього тижня Терези можуть зіштовхнутися з різким руйнуванням ситуації, де потрібно буде швидко прийняти рішення. Від цього вони відчують стрес.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Ця карта Таро символізує великі зміни і закінчення етапів у житті, які часто супроводжуються болем і страхом перед невідомим. Скорпіони цього тижня відчують доволі глибокий і болісний етап змін через розрив або втрату.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро символізує тривогу, страхи, безсоння і душевний біль. Цього тижня Водолії можуть відчути кризу, а це може призвести до серйозної психологічної напруги, паніки і відчуття безвихідності.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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