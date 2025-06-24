Для каких знаков Зодиака эта неделя 24-29 июня 2025 будет напряженной — Таро прогноз

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Colourbox

Для представителей нескольких знаков Зодиака эта неделя с 24 по 29 июня 2025 года будет довольно непростой. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют серьезное напряжение в последние дни первого месяца лета и какие карты им выпали.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро может означать мучительное разрушение привычных структур, нестабильность в финансовом плане или потерю. В результате представители Тельца могут почувствовать сильное напряжение из-за угрозы комфорту и материальным благам.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Королева Мечей"

Эта карта Таро символизирует горькую правду, ссоры, недоразумения и конфликты, где придется говорить мучительную истину или принимать трудные решения. От этого Близнецы могут почувствовать сильное эмоциональное и ментальное напряжение.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро свидетельствует об одиночестве и самоанализе, а для Девы это может означать тот факт, что ей придется столкнуться с тяжелой правдой наедине. Этот момент может быть довольно напряженным, ведь представителям этого знака придется переоценить все в своей жизни.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Двойка Мечей"

Эта карта Таро символизирует нерешительность, сдерживание эмоций и отрицание настоящей правды. На этой неделе Весы могут столкнуться с резким разрушением ситуации, где нужно будет быстро принять решение. От этого они почувствуют стресс.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро символизирует большие перемены и окончания этапов в жизни, которые часто сопровождаются болью и страхом перед неизвестным. Скорпионы на этой неделе почувствуют довольно глубокий и болезненный этап изменений из-за разрыва или потери.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро символизирует тревогу, страхи, бессонницу и душевную боль. На этой неделе Водолеи могут почувствовать кризис, а это может привести к серьезному психологическому напряжению, панике и ощущению безысходности.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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