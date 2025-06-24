Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти знаки Зодиака будут напряженными 24-29 июня 2025 по Таро

Эти знаки Зодиака будут напряженными 24-29 июня 2025 по Таро

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 03:55
Для каких знаков Зодиака эта неделя 24-29 июня 2025 будет напряженной — Таро прогноз
Гадание на колоде карт Таро. Фото: Colourbox
Ключові моменти Знаки Зодиака, которым будет нелегко с 24 по 29 июня 2025 года по Таро

Для представителей нескольких знаков Зодиака эта неделя с 24 по 29 июня 2025 года будет довольно непростой. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют серьезное напряжение в последние дни первого месяца лета и какие карты им выпали.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которым будет нелегко с 24 по 29 июня 2025 года по Таро

Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро может означать мучительное разрушение привычных структур, нестабильность в финансовом плане или потерю. В результате представители Тельца могут почувствовать сильное напряжение из-за угрозы комфорту и материальным благам.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Королева Мечей"

Эта карта Таро символизирует горькую правду, ссоры, недоразумения и конфликты, где придется говорить мучительную истину или принимать трудные решения. От этого Близнецы могут почувствовать сильное эмоциональное и ментальное напряжение.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро свидетельствует об одиночестве и самоанализе, а для Девы это может означать тот факт, что ей придется столкнуться с тяжелой правдой наедине. Этот момент может быть довольно напряженным, ведь представителям этого знака придется переоценить все в своей жизни.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Двойка Мечей"

Эта карта Таро символизирует нерешительность, сдерживание эмоций и отрицание настоящей правды. На этой неделе Весы могут столкнуться с резким разрушением ситуации, где нужно будет быстро принять решение. От этого они почувствуют стресс.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Эта карта Таро символизирует большие перемены и окончания этапов в жизни, которые часто сопровождаются болью и страхом перед неизвестным. Скорпионы на этой неделе почувствуют довольно глубокий и болезненный этап изменений из-за разрыва или потери.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро символизирует тревогу, страхи, бессонницу и душевную боль. На этой неделе Водолеи могут почувствовать кризис, а это может привести к серьезному психологическому напряжению, панике и ощущению безысходности.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми умными из всех.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака купят машину летом 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака почувствуют боль в конце июня 2025 года по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака таро карты
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации