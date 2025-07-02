Гороскоп за картами Таро на 2 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сеанс ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, друге липня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, друге липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Зранку можуть бути незначні конфлікти чи конкуренція, але це тільки посилить вашу рішучість. Використайте енергію цього дня, щоб наблизитися до перемоги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг"

Це день активності, концентрації і успіху в справах, де потрібна винахідливість. Ви маєте всі ресурси для втілення того, що ви задумали собі, тільки не відволікайтеся на зайве.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Будьте уважними до свого самопочуття, адже ви можете відчути невелику втому. Також на вас чекає приємна зустріч чи інший привід для радості.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ви можете отримати знаки і підказки, які змінять ваше ставлення до важливих запитань. Також ви можете усвідомити, що настав час щось змінити у своєму житті.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Дев’ятка Денарієв"

На вас чекає важка розмова чи ситуація, в якій може спалахнути конфлікт. Не дозволяйте емоціям брати над вами верх, особливо якщо вас провокують.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Варто зупинитися, щоб поглянути назад і переоцінити свої цілі. Дозвольте собі відпочити, щоб відновити енергію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Вам доведеться зробити непростий вибір. У вашому житті може з’явитися людина, яка викличе у вас старі емоції.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

У вашому житті може гарно закінчитися важливий проєкт. Також ви можете познайомитися з приємною людиною або зустріти тих, хто поверне вам віру в людей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Вас можуть втягнути в інтригу чи конфлікт, тому треба бути уважними до деталей. Спробуйте триматися якнайдалі від пліток і надмірної відвертості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Цей день наповнений подіями і новими можливостями, тому важливо не губитися. У вашому житті можливі зустрічі, новини і пропозиції, які змінять ваше найближче майбутнє.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Суд"

Вам потрібно буде підвести підсумки і зробити важливий вибір, від якого залежить ваше життя. Ці рішення вплинуть на ваше життя на довгі місяці.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Вам потрібно закінчити те, що давно заважає вам рухатися вперед. Якщо ви зробите крок вперед, ви отримати все найкраще.

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