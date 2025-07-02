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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 июля 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 05:20
Гороскоп по картам Таро на 2 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, второе июля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, второе июля 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на второе июля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Утром могут быть незначительные конфликты или конкуренция, но это только усилит вашу решимость. Используйте энергию этого дня, чтобы приблизиться к победе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг"

Это день активности, концентрации и успеха в делах, где требуется изобретательность. Вы имеете все ресурсы для воплощения того, что вы задумали себе, только не отвлекайтесь на лишнее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Будьте внимательными к своему самочувствию, ведь вы можете почувствовать небольшую усталость. Также вас ждет приятная встреча или другой повод для радости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня вы можете получить знаки и подсказки, которые изменят ваше отношение к важным вопросам. Также вы можете осознать, что пришло время что-то изменить в своей жизни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Девятка Денариев"

Вас ждет трудный разговор или ситуация, в которой может вспыхнуть конфликт. Не позволяйте эмоциям брать над вами верх, особенно если вас провоцируют.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Стоит остановиться, чтобы взглянуть назад и переоценить свои цели. Позвольте себе отдохнуть, чтобы восстановить энергию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вам придется сделать непростой выбор. В вашей жизни может появиться человек, который вызовет у вас старые эмоции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

В вашей жизни может хорошо закончиться важный проект. Также вы можете познакомиться с приятным человеком или встретить тех, кто вернет вам веру в людей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Вас могут втянуть в интригу или конфликт, поэтому надо быть внимательными к деталям. Попробуйте держаться подальше от сплетен и чрезмерной откровенности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Этот день наполнен событиями и новыми возможностями, поэтому важно не теряться. В вашей жизни возможны встречи, новости и предложения, которые изменят ваше ближайшее будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Суд"

Вам нужно будет подвести итоги и сделать важный выбор, от которого зависит ваша жизнь. Эти решения повлияют на вашу жизнь на долгие месяцы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Вам нужно закончить то, что давно мешает вам двигаться вперед. Если вы сделаете шаг вперед, вы получите все самое лучшее.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретят любимого человека в июле 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака повезет в начале июля 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака перейдут на новую работу до конца лета 2025 года по Таро.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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