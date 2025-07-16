Гороскоп за картами Таро на 16 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 16 липня, проходить під впливом спадного Місяця у знаку Овна, додаючи кожному знаку Зодіаку рішучості. Це сприятливий час для активних дій, сміливих рішень і завершення справ. Водночас варто прислухатися до внутрішнього голосу та уникати конфліктів. Карти Таро допоможуть зробити правильний вибір і підкажуть, як краще пройти цей день.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 16 липня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні ви отримаєте енергетичний імпульс до дії. Це може бути нова ідея, шанс або внутрішня мотивація почати щось важливе. Дійте сміливо — день сприятливий для ініціатив.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Цей день обіцяє Тельцям стабільність та можливість зробити перший крок у бік матеріального зростання. Звертайте увагу на практичні справи, навчання, фінансові пропозиції. Навіть маленькі зусилля сьогодні дадуть добрий результат.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Можливо, ви відчуваєте емоційне виснаження або байдужість до того, що раніше захоплювало. Не поспішайте з висновками — дайте собі час. Поруч може бути шанс, який ви поки що не помічаєте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Ви можете відчути тиск відповідальності чи накопичену втому. Спробуйте переглянути, що дійсно ваше, а що — нав'язане обов'язками. Карта дня підказує: варто розподілити навантаження і не боятися просити допомоги.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день несе тепло, ясність і гарний настрій. Ви зможете досягти результатів, отримати визнання або просто відчути радість у дрібницях. Якщо мали сумніви — сьогодні отримаєте підтвердження, що рухаєтесь у правильному напрямку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Можливі тимчасові фінансові труднощі або відчуття самотності. Не ізолюйтеся — навпаки, шукайте підтримку, зверніться до тих, кому довіряєте. Таро підказує: навіть у складності є точка зростання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це чудовий день для спілкування, зустрічей, святкування або обміну добрими новинами. Можливо, з'явиться привід порадіти за себе чи за близьких. Не ігноруйте приємні моменти — вони зараз мають особливу цінність.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні важливо діяти чітко, логічно та впевнено. Ви маєте шанс укріпити свій авторитет або навести лад у важливій сфері. Рішення, ухвалені зараз, можуть мати довготривалий ефект.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Можливі виклики або необхідність захистити свою позицію. Не здавайтеся, навіть якщо доведеться працювати більше за інших. Це день, коли ваша витривалість і впевненість принесуть перемогу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Суд"

Цей день може дати шанс на другий старт, переосмислення чи завершення старої історії. Ви отримаєте новий погляд на ситуацію, яка тривалий час не вирішувалась.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Мечів"

Вам сьогодні важливо зберігати холодну голову. Не піддавайтеся емоціям — логіка та ясність думок приведуть до потрібного результату. Можлива серйозна розмова або прийняття непростого рішення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Сьогодні — ідеальний день, щоб відпустити те, що більше не резонує з вашими потребами. Можливо, настав час завершити старий етап або дистанціюватися від ситуації, що виснажує. Таро підказує: шлях уперед відкриється, щойно ви відпустите зайве.

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