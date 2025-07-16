Гороскоп по картам Таро на 16 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 16 июля, проходит под влиянием убывающей Луны в знаке Овна, добавляя каждому знаку Зодиака решительности. Это благоприятное время для активных действий, смелых решений и завершения дел. При этом стоит прислушиваться к внутреннему голосу и избегать конфликтов. Карты Таро помогут сделать правильный выбор и подскажут, как лучше пройти этот день.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 16 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня вы получите энергетический импульс к действию. Это может быть новая идея, шанс или внутренняя мотивация начать что-то важное. Действуйте смело — день благоприятен для инициатив.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Этот день обещает Тельцам стабильность и возможность сделать первый шаг в сторону материального роста. Обращайте внимание на практические дела, обучение, финансовые предложения. Даже маленькие усилия сегодня дадут хороший результат.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Возможно, вы чувствуете эмоциональное истощение или равнодушие к тому, что раньше увлекало. Не спешите с выводами — дайте себе время. Рядом может быть шанс, который вы пока не замечаете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Вы можете почувствовать давление ответственности или накопленную усталость. Попробуйте пересмотреть, что действительно ваше, а что — навязано обязанностями. Карта дня подсказывает: стоит распределить нагрузку и не бояться просить помощи.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Этот день несет тепло, ясность и хорошее настроение. Вы сможете достичь результатов, получить признание или просто ощутить радость в мелочах. Если имели сомнения — сегодня получите подтверждение, что движетесь в правильном направлении.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Возможны временные финансовые трудности или ощущение одиночества. Не изолируйтесь — наоборот, ищите поддержку, обратитесь к тем, кому доверяете. Таро подсказывает: даже в сложности есть точка роста.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это отличный день для общения, встреч, празднования или обмена хорошими новостями. Возможно, появится повод порадоваться за себя или за близких. Не игнорируйте приятные моменты — они сейчас имеют особую ценность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Император"

Сегодня важно действовать четко, логично и уверенно. Вы имеете шанс укрепить свой авторитет или навести порядок в важной сфере. Решения, принятые сейчас, могут иметь долговременный эффект.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Возможны вызовы или необходимость защитить свою позицию. Не сдавайтесь, даже если придется работать больше других. Это день, когда ваша выносливость и уверенность принесут победу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Суд"

Этот день может дать шанс на второй старт, переосмысление или завершение старой истории. Вы получите новый взгляд на ситуацию, которая долгое время не решалась.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Мечей"

Вам сегодня важно сохранять холодную голову. Не поддавайтесь эмоциям — логика и ясность мыслей приведут к нужному результату. Возможен серьезный разговор или принятие непростого решения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Сегодня — идеальный день, чтобы отпустить то, что больше не резонирует с вашими потребностями. Возможно, пришло время завершить старый этап или дистанцироваться от изнуряющей ситуации. Таро подсказывает: путь вперед откроется, как только вы отпустите лишнее.

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