Гороскоп за картами Таро на 15 липня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 15 липня, проходить під енергіями спадного Місяця у знаку Риб та 21-ї місячної доби. Це ідеальний день для завершення справ, творчості, роботи над собою. Карти Таро допоможуть ухвалити правильні рішення та уникнути зайвих емоційних гойдалок.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 15 липня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 15 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів"

День Овнів може бути дещо напруженим, із внутрішніми або зовнішніми конфліктами. Вам доведеться постояти за себе або доводити свою точку зору. Карта дня радить не витрачати енергію на суперечки, які не мають сенсу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Король Пентаклів"

Цей день буде вдалий для фінансової та професійної сфери. Ви можете відчути контроль над ситуацією. Сьогодні можна сміливо планувати, займатися бюджетом або робити великі покупки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Цей вівторок, 15 липня, сприятливий для переходу на новий етап. Можливо, варто відпустити щось, що вже втратило актуальність, і рухатися вперед. "Шістка Мечів" говорить про полегшення, переїзд, відновлення — фізичне чи емоційне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ваш фокус сьогодні — робота, навчання, практика. Це день поступового, але впевненого зростання. Ви маєте шанс удосконалити навичку, зарекомендувати себе як фахівець або наблизитися до давно поставленої мети.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сила"

Ця карта символізує внутрішню витримку, мудрість і м'яку впевненість. Сьогодні ви зможете впоратися з емоціями або складною ситуацією саме завдяки контролю, а не тиску. Таро підказує: ваша сила — у спокої та витримці.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дурень"

Перед вами — новий початок. Це може бути нова ідея, проєкт або незвичайна можливість. Але карта дня нагадує: не бійтеся ризикувати, але зважайте на наслідки. Якщо відчуєте натхнення — довіртесь йому, не зволікайте.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні важливо звернути увагу на традиції, поради мудрих людей або внутрішні переконання. Карта дня радить діяти відповідно до принципів, не відступати від того, що для вас є істинним. Це день для стабільності, навчання, духовного зростання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Кубків"

День буде сповнений фантазій, ілюзій або привабливих, але не завжди реальних варіантів. Сімка Кубків попереджає про ризик заплутатись у власних бажаннях. Перед тим, як приймати рішення — тверезо оцініть ситуацію.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні Стрільців може охопити сильний порив щось зробити, поїхати, змінити. Це чудовий день для активності, ініціативи, енергійних дій. Але Таро радить не діяти надто імпульсивно.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні ви можете триматися за стабільність, але водночас відчувати, що щось стримує розвиток. Карта дня попереджає: надмірна обережність може завадити руху вперед. Дайте простір новому, хоча б подумки.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Правосуддя"

Для Водоліїв це день, коли важливо діяти чесно, зважено та відповідально. Якщо вам потрібно ухвалити важливе рішення — керуйтеся логікою та внутрішнім відчуттям справедливості.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Імператриця"

Ваш день наповнений енергією творчості, турботи та родючості. Карта дня підказує: займіться справами, які приносять задоволення та гармонію. Можлива приємна подія, пов'язана з домом або близькими. Не відмовляйте собі у теплих емоціях.

Раніше ми писали, кому зі знаків Зодіаку новий тиждень принесе справжнє диво.

Нагадаємо, ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє кохання у липні.

Також ділимося, які знаки Зодіаку, за прогнозом Таро, до кінця літа знайдуть нову роботу.