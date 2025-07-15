Гороскоп по картам Таро на 15 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля 2025 года по Таро
Сегодня, 15 июля, проходит под энергиями убывающей Луны в знаке Рыб и 21-х лунных суток. Это идеальный день для завершения дел, творчества, работы над собой. Карты Таро помогут принять правильные решения и избежать лишних эмоциональных качелей.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 15 июля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 15 июля:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Пятерка Жезлов"
День Овнов может быть несколько напряженным, с внутренними или внешними конфликтами. Вам придется постоять за себя или доказывать свою точку зрения. Карта дня советует не тратить энергию на споры, которые не имеют смысла.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Король Пентаклей"
Этот день будет удачен для финансовой и профессиональной сферы. Вы можете почувствовать контроль над ситуацией. Сегодня можно смело планировать, заниматься бюджетом или делать крупные покупки.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Этот вторник, 15 июля, благоприятен для перехода на новый этап. Возможно, стоит отпустить что-то, что уже потеряло актуальность, и двигаться вперед. "Шестерка Мечей" говорит об облегчении, переезде, восстановлении — физическом или эмоциональном.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Ваш фокус сегодня — работа, обучение, практика. Это день постепенного, но уверенного роста. Вы имеете шанс усовершенствовать навык, зарекомендовать себя как специалист или приблизиться к давно поставленной цели.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Сила"
Эта карта символизирует внутреннюю выдержку, мудрость и мягкую уверенность. Сегодня вы сможете справиться с эмоциями или сложной ситуацией именно благодаря контролю, а не давлению. Таро подсказывает: ваша сила — в спокойствии и выдержке.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Дурак"
Перед вами — новое начало. Это может быть новая идея, проект или необычная возможность. Но карта дня напоминает: не бойтесь рисковать, но учитывайте последствия. Если почувствуете вдохновение — доверьтесь ему, не медлите.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Иерофант"
Сегодня важно обратить внимание на традиции, советы мудрых людей или внутренние убеждения. Карта дня советует действовать в соответствии с принципами, не отступать от того, что для вас является истинным. Это день для стабильности, обучения, духовного роста.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Кубков"
День будет полон фантазий, иллюзий или заманчивых, но не всегда реальных вариантов. Семерка Кубков предупреждает о риске запутаться в собственных желаниях. Перед тем, как принимать решения — трезво оцените ситуацию.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Жезлов"
Сегодня Стрельцов может охватить сильный порыв что-то сделать, поехать, изменить. Это замечательный день для активности, инициативы, энергичных действий. Но Таро советует не действовать слишком импульсивно.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Сегодня вы можете держаться за стабильность, но в то же время чувствовать, что что-то сдерживает развитие. Карта дня предупреждает: чрезмерная осторожность может помешать движению вперед. Дайте пространство новому, хотя бы мысленно.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Правосудие"
Для Водолеев это день, когда важно действовать честно, взвешенно и ответственно. Если вам нужно принять важное решение — руководствуйтесь логикой и внутренним ощущением справедливости.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Императрица"
Ваш день наполнен энергией творчества, заботы и плодородия. Карта дня подсказывает: займитесь делами, которые приносят удовольствие и гармонию. Возможно приятное событие, связанное с домом или близкими. Не отказывайте себе в теплых эмоциях.
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