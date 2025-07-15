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Главная Праздники Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля 2025 года по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля 2025 года по Таро

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 05:55
Гороскоп по картам Таро на 15 июля 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 15 июля, проходит под энергиями убывающей Луны в знаке Рыб и 21-х лунных суток. Это идеальный день для завершения дел, творчества, работы над собой. Карты Таро помогут принять правильные решения и избежать лишних эмоциональных качелей.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 15 июля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

День Овнов может быть несколько напряженным, с внутренними или внешними конфликтами. Вам придется постоять за себя или доказывать свою точку зрения. Карта дня советует не тратить энергию на споры, которые не имеют смысла.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Король Пентаклей"

Этот день будет удачен для финансовой и профессиональной сферы. Вы можете почувствовать контроль над ситуацией. Сегодня можно смело планировать, заниматься бюджетом или делать крупные покупки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Этот вторник, 15 июля, благоприятен для перехода на новый этап. Возможно, стоит отпустить что-то, что уже потеряло актуальность, и двигаться вперед. "Шестерка Мечей" говорит об облегчении, переезде, восстановлении — физическом или эмоциональном.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Ваш фокус сегодня — работа, обучение, практика. Это день постепенного, но уверенного роста. Вы имеете шанс усовершенствовать навык, зарекомендовать себя как специалист или приблизиться к давно поставленной цели.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Сила"

Эта карта символизирует внутреннюю выдержку, мудрость и мягкую уверенность. Сегодня вы сможете справиться с эмоциями или сложной ситуацией именно благодаря контролю, а не давлению. Таро подсказывает: ваша сила — в спокойствии и выдержке.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дурак"

Перед вами — новое начало. Это может быть новая идея, проект или необычная возможность. Но карта дня напоминает: не бойтесь рисковать, но учитывайте последствия. Если почувствуете вдохновение — доверьтесь ему, не медлите.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня важно обратить внимание на традиции, советы мудрых людей или внутренние убеждения. Карта дня советует действовать в соответствии с принципами, не отступать от того, что для вас является истинным. Это день для стабильности, обучения, духовного роста.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Кубков"

День будет полон фантазий, иллюзий или заманчивых, но не всегда реальных вариантов. Семерка Кубков предупреждает о риске запутаться в собственных желаниях. Перед тем, как принимать решения — трезво оцените ситуацию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня Стрельцов может охватить сильный порыв что-то сделать, поехать, изменить. Это замечательный день для активности, инициативы, энергичных действий. Но Таро советует не действовать слишком импульсивно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня вы можете держаться за стабильность, но в то же время чувствовать, что что-то сдерживает развитие. Карта дня предупреждает: чрезмерная осторожность может помешать движению вперед. Дайте пространство новому, хотя бы мысленно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Правосудие"

Для Водолеев это день, когда важно действовать честно, взвешенно и ответственно. Если вам нужно принять важное решение — руководствуйтесь логикой и внутренним ощущением справедливости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Императрица"

Ваш день наполнен энергией творчества, заботы и плодородия. Карта дня подсказывает: займитесь делами, которые приносят удовольствие и гармонию. Возможно приятное событие, связанное с домом или близкими. Не отказывайте себе в теплых эмоциях.

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака новая неделя принесет настоящее чудо.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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