Привітання з Великоднем 2025 у листівках — красиві побажання для найрідніших

Красивий кошик з їжею на Великдень. Фото: Freepik

Світле свято Великодня цього року припадає на неділю, 20 квітня, тому саме час подбати про те, які приємні слова можна сказати рідним і близьким цього дня. Ми розповідаємо, які традиції і заборони існують цього дня і як можна привітати з цим світлим святом у листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Які традиції існують в Україні на Великдень

Великдень — це одне з найважливіших свят для християн, яке вважається символом перемоги життя над смертю. В Україні існують цікаві традиції цього дня, які передаються з покоління в покоління і дотримуються всіма вірянами.

Так, останній тиждень до Великодня називається Страсним, і люди дотримуються суворого посту. У Чистий четвер або Велику суботу господині печуть паски і фарбують яйця. У ніч на Великдень віряни йдуть на службу до церкви і освячують кошик, куди кладуть паски, яйця та інші продукти.

Вранці вони вітають один одного словами "Христос Воскрес!", на що отримують слова "Воістину Воскрес!". Потім вся сім’я збирається за святковим столом і починає відзначати Великдень. Спочатку прийнято їсти освячену паску і стукатися яйцями, а вже потім вживати інші продукти на столі.

Збір кошика на Великдень. Фото: Freepik

Що не можна робити у Великдень

У це церковне свято, як і в інші, існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним. Так, у Великдень категорично не можна:

Працювати — займатися прибиранням, прати, шити і вишивати

Поратися на городі та в саду — працювати на землі вважається поганою прикметою

Сваритися і мати погані думки — будь-які суперечки, злість або погані емоції цього дня можуть нашкодити

Сумувати — печаль і смуток цього дня вважаються недоречними

Заходити до чужої оселі літнім і бідним людям — це може принести біду

Позичати гроші

Свататися і одружуватися

Як можна привітати з Великоднем у листівках

Привітання українською з Великоднем. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання українською з Великоднем. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання українською з Великоднем. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання українською з Великоднем. Фото ілюстративне: Pinterest

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