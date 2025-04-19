Поздравления с Пасхой 2025 в открытках — красивые пожелания для самых родных

Красивая корзина с едой на Пасху. Фото: Freepik

Светлый праздник Пасхи в этом году приходится на воскресенье, 20 апреля, поэтому самое время позаботиться о том, какие приятные слова можно сказать родным и близким в этот день. Мы рассказываем, какие традиции и запреты существуют в этот день и как можно поздравить с этим светлым праздником в открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Какие традиции существуют в Украине на Пасху

Пасха — это один из важнейших праздников для христиан, который считается символом победы жизни над смертью. В Украине существуют интересные традиции этого дня, которые передаются из поколения в поколение и соблюдаются всеми верующими.

Так, последняя неделя до Пасхи называется Страстной, и люди придерживаются строгого поста. В Чистый четверг или Великую субботу хозяйки пекут куличи и красят яйца. В ночь на Пасху верующие идут на службу в церковь и освящают корзину, куда кладут куличи, яйца и другие продукты.

Утром они поздравляют друг друга словами "Христос Воскрес!", на что получают слова "Воистину Воскрес!". Затем вся семья собирается за праздничным столом и начинает отмечать Пасху. Сначала принято есть освященный кулич и стучаться яйцами, а уже потом употреблять остальные продукты на столе.

Сбор корзины на Пасху. Фото: Freepik

Что нельзя делать в Пасху

В этот церковный праздник, как и в другие, существуют определенные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не навредить ни себе, ни своим родным. Так, в Пасху категорически нельзя:

Работать — заниматься уборкой, стиркой, шитьем и вышиванием

Возиться на огороде и в саду — работать на земле считается плохой приметой

Ссориться и иметь плохие мысли — любые споры, злость или плохие эмоции в этот день могут навредить

Грустить — печаль и грусть в этот день считаются неуместными

Заходить в чужой дом пожилым и бедным людям — это может принести беду

Одалживать деньги

Свататься и жениться

Как можно поздравить с Пасхой в открытках

Поздравление на украинском языке с Пасхой. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление на украинском языке с Пасхой. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление на украинском языке с Пасхой. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление на украинском языке с Пасхой. Фото иллюстративное: Pinterest

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