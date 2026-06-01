День Святого Духа 2026 в Україні: що не можна робити після Трійці

Одразу після Трійці православні віряни в Україні відзначають велике церковне свято — День Святого Духа або Духів День. Воно присвячене Святому Духу — Третій Іпостасі Триєдиного Бога нарівні з Богом-Отцем та Богом-Сином. Наші предки вірили, що саме цього дня варто уважно стежити за своїми словами, вчинками та навіть думками, адже Святий Дух спускається на землю і стежить за нашими діяннями.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у День Святого Духа 1 червня та які народні прикмети існують у свято.

Що категорично не можна робити у День Святого Духа

Здавна українці намагалися дотримуватися певних заборон у свято, щоб не накликати на себе негаразди. Вважалося, що у Духів День не можна:

важко працювати на городі та в саду — цього дня земля відпочиває та набирається сили для майбутнього врожаю, а якщо її потурбувати, рік буде неврожайний;

Також після Трійці не можна викидати освячену зелень. Її слід висушити та зберігати як оберіг або ж спалити в чистому місці. Інакше разом із зеленню можна викинути добробут та щастя.

Народні прикмети на День Святого Духа 1 червня

Якщо на Духів день тепло і сонячно — літо буде погожим та врожайним.

Дощ 1 червня віщує достатню кількість вологи для полів і гарний урожай.

Побачити блискавку в цей день вважалося добрим знаком. Так природа очищується від усього злого.

Якщо вранці багато роси, літо обіцяє бути щедрим на хліб і городину.

Також існувало повір'я, що у Духів День не варто довго вдивлятися у власне відображення у воді, аби не відлякати щастя та кохання.

