Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Духів День 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік

Духів День 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 04:45
День Святого Духа 2026 в Україні: що не можна робити після Трійці
Жінка молиться у церкві в Духів День. Колаж: Новини.LIVE

Одразу після Трійці православні віряни в Україні відзначають велике церковне свято — День Святого Духа або Духів День. Воно присвячене Святому Духу — Третій Іпостасі Триєдиного Бога нарівні з Богом-Отцем та Богом-Сином. Наші предки вірили, що саме цього дня варто уважно стежити за своїми словами, вчинками та навіть думками, адже Святий Дух спускається на землю і стежить за нашими діяннями.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у День Святого Духа 1 червня та які народні прикмети існують у свято.

Що категорично не можна робити у День Святого Духа

Здавна українці намагалися дотримуватися певних заборон у свято, щоб не накликати на себе негаразди. Вважалося, що у Духів День не можна: 

  • важко працювати на городі та в саду — цього дня земля відпочиває та набирається сили для майбутнього врожаю, а якщо її потурбувати, рік буде неврожайний;
  • прибирати та займатися хатніми справами — у свято необхідно присвятити час духовному;
  • займатися рукоділлям — день необхідно присвятити духовному;
  • сваритися та ображати людей — сказане в Духів день зле слово може повернутися до людини сторицею;
  • відмовляти у допомозі — добро, зроблене цього дня, повертається до людини благословенням і добробутом;
  • відвідувати кладовище — свято не належить до поминальних днів;
  • занурюватися в смуток — в Духів день не варто плакати та тужити, інакше сум може затягнутися на увесь рік;
  • зловживати алкоголем та надміру веселитися — день присвячують молитві, спокою та духовному оновленню.

Також після Трійці не можна викидати освячену зелень. Її слід висушити та зберігати як оберіг або ж спалити в чистому місці. Інакше разом із зеленню можна викинути добробут та щастя. 

Народні прикмети на День Святого Духа 1 червня

  • Якщо на Духів день тепло і сонячно — літо буде погожим та врожайним.
  • Дощ 1 червня віщує достатню кількість вологи для полів і гарний урожай.
  • Побачити блискавку в цей день вважалося добрим знаком. Так природа очищується від усього злого.
  • Якщо вранці багато роси, літо обіцяє бути щедрим на хліб і городину.

Також існувало повір'я, що у Духів День не варто довго вдивлятися у власне відображення у воді, аби не відлякати щастя та кохання.

Читайте також:

Раніше ми писали, коли розпочинається Петрів піст 2026 року та як його варто провести.

Нагадаємо, ми розповідали, яка нова дата Петра і Павла і які звичаї великого християнського свята.

Також дізнавайтеся, коли ми відзначатимемо свято Івана Купала та які його головні традиції.

народні прикмети День Святого Духа заборони на свято
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації