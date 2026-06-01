День Святого Духа 2026 в Україні: що не можна робити після Трійці

Духів День 2026: що не можна робити, щоб не плакати увесь рік
Одразу після Трійці православні віряни в Україні відзначають велике церковне свято — День Святого Духа або Духів День. Воно присвячене Святому Духу — Третій Іпостасі Триєдиного Бога нарівні з Богом-Отцем та Богом-Сином. Наші предки вірили, що саме цього дня варто уважно стежити за своїми словами, вчинками та навіть думками, адже Святий Дух спускається на землю і стежить за нашими діяннями.
Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у День Святого Духа 1 червня та які народні прикмети існують у свято.
Що категорично не можна робити у День Святого Духа
Здавна українці намагалися дотримуватися певних заборон у свято, щоб не накликати на себе негаразди. Вважалося, що у Духів День не можна:
- важко працювати на городі та в саду — цього дня земля відпочиває та набирається сили для майбутнього врожаю, а якщо її потурбувати, рік буде неврожайний;
- прибирати та займатися хатніми справами — у свято необхідно присвятити час духовному;
- займатися рукоділлям — день необхідно присвятити духовному;
- сваритися та ображати людей — сказане в Духів день зле слово може повернутися до людини сторицею;
- відмовляти у допомозі — добро, зроблене цього дня, повертається до людини благословенням і добробутом;
- відвідувати кладовище — свято не належить до поминальних днів;
- занурюватися в смуток — в Духів день не варто плакати та тужити, інакше сум може затягнутися на увесь рік;
- зловживати алкоголем та надміру веселитися — день присвячують молитві, спокою та духовному оновленню.
Також після Трійці не можна викидати освячену зелень. Її слід висушити та зберігати як оберіг або ж спалити в чистому місці. Інакше разом із зеленню можна викинути добробут та щастя.
Народні прикмети на День Святого Духа 1 червня
- Якщо на Духів день тепло і сонячно — літо буде погожим та врожайним.
- Дощ 1 червня віщує достатню кількість вологи для полів і гарний урожай.
- Побачити блискавку в цей день вважалося добрим знаком. Так природа очищується від усього злого.
- Якщо вранці багато роси, літо обіцяє бути щедрим на хліб і городину.
Також існувало повір'я, що у Духів День не варто довго вдивлятися у власне відображення у воді, аби не відлякати щастя та кохання.
