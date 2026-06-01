Главная Праздники Духов День 2026: что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Духов День 2026: что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Дата публикации 1 июня 2026 04:45
День Святого Духа 2026 в Украине: что нельзя делать после Троицы
Женщина молится в церкви в Духов день. Коллаж: Новини.LIVE

Сразу после Троицы православные верующие в Украине отмечают большой церковный праздник — День Святого Духа или Духов День. Он посвящен Святому Духу — Третьей Ипостаси Триединого Бога наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном. Наши предки верили, что именно в этот день стоит внимательно следить за своими словами, поступками и даже мыслями, ведь Святой Дух спускается на землю и следит за нашими деяниями.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать в День Святого Духа 1 июня и какие народные приметы существуют в праздник.

Что категорически нельзя делать в День Святого Духа

Издавна украинцы старались придерживаться определенных запретов в праздник, чтобы не навлечь на себя неприятности. Считалось, что в Духов День нельзя:

  • тяжело работать на огороде и в саду — в этот день земля отдыхает и набирается силы для будущего урожая, а если ее побеспокоить, год будет неурожайный;
  • убирать и заниматься домашними делами — в праздник необходимо посвятить время духовному;
  • заниматься рукоделием — день необходимо посвятить духовному;
  • ссориться и оскорблять людей — сказанное в Духов день злое слово может вернуться к человеку сторицей;
  • отказывать в помощи — добро, сделанное в этот день, возвращается к человеку благословением и благополучием;
  • посещать кладбище — праздник не относится к поминальным дням;
  • погружаться в грусть — в Духов день не стоит плакать и тосковать, иначе печаль может затянуться на весь год;
  • злоупотреблять алкоголем и излишне веселиться — день посвящают молитве, спокойствию и духовному обновлению.

Также после Троицы нельзя выбрасывать освященную зелень. Ее следует высушить и хранить как оберег или сжечь в чистом месте. Иначе вместе с зеленью можно выбросить благополучие и счастье.

Народные приметы на День Святого Духа 1 июня

  • Если на Духов день тепло и солнечно — лето будет погожим и урожайным.
  • Дождь 1 июня предвещает достаточное количество влаги для полей и хороший урожай.
  • Увидеть молнию в этот день считалось хорошим знаком. Так природа очищается от всего злого.
  • Если утром много росы, лето обещает быть щедрым на хлеб и овощи.

Также существовало поверье, что в Духов День не стоит долго всматриваться в собственное отражение в воде, чтобы не отпугнуть счастье и любовь.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
