День Святого Духа 2026 в Украине: что нельзя делать после Троицы

Сразу после Троицы православные верующие в Украине отмечают большой церковный праздник — День Святого Духа или Духов День. Он посвящен Святому Духу — Третьей Ипостаси Триединого Бога наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном. Наши предки верили, что именно в этот день стоит внимательно следить за своими словами, поступками и даже мыслями, ведь Святой Дух спускается на землю и следит за нашими деяниями.

Что категорически нельзя делать в День Святого Духа

Издавна украинцы старались придерживаться определенных запретов в праздник, чтобы не навлечь на себя неприятности. Считалось, что в Духов День нельзя:

тяжело работать на огороде и в саду — в этот день земля отдыхает и набирается силы для будущего урожая, а если ее побеспокоить, год будет неурожайный;

— в этот день земля отдыхает и набирается силы для будущего урожая, а если ее побеспокоить, год будет неурожайный; убирать и заниматься домашними делами — в праздник необходимо посвятить время духовному;

— в праздник необходимо посвятить время духовному; заниматься рукоделием — день необходимо посвятить духовному;

— день необходимо посвятить духовному; ссориться и оскорблять людей — сказанное в Духов день злое слово может вернуться к человеку сторицей;

— сказанное в Духов день злое слово может вернуться к человеку сторицей; отказывать в помощи — добро, сделанное в этот день, возвращается к человеку благословением и благополучием;

— добро, сделанное в этот день, возвращается к человеку благословением и благополучием; посещать кладбище — праздник не относится к поминальным дням;

— праздник не относится к поминальным дням; погружаться в грусть — в Духов день не стоит плакать и тосковать, иначе печаль может затянуться на весь год;

— в Духов день не стоит плакать и тосковать, иначе печаль может затянуться на весь год; злоупотреблять алкоголем и излишне веселиться — день посвящают молитве, спокойствию и духовному обновлению.

Также после Троицы нельзя выбрасывать освященную зелень. Ее следует высушить и хранить как оберег или сжечь в чистом месте. Иначе вместе с зеленью можно выбросить благополучие и счастье.

Народные приметы на День Святого Духа 1 июня

Если на Духов день тепло и солнечно — лето будет погожим и урожайным.

Дождь 1 июня предвещает достаточное количество влаги для полей и хороший урожай.

Увидеть молнию в этот день считалось хорошим знаком. Так природа очищается от всего злого.

Если утром много росы, лето обещает быть щедрым на хлеб и овощи.

Также существовало поверье, что в Духов День не стоит долго всматриваться в собственное отражение в воде, чтобы не отпугнуть счастье и любовь.

