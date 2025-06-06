Що не можна робити у День Святого Духа 2025 — заборони після Трійці

Зображення Зішестя Святого Духа на апостолів. Фото ілюстративне: Pinterest

Наступного дня після Трійці віряни відзначають не менш велике християнське свято — День Святого Духа. Дізнайтеся, коли буде Духів день цього року, що варто, а що, навпаки, категорично забороняється робити цього дня.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Коли буде Духів день у 2025 році

День Святого Духа відзначається наступного дня після Трійці або ж на 51-день після великого свята Великодня, тому він вважається перехідним. Оскільки цього року Трійця припадає на неділю, восьмого червня, Духів день віряни відзначатимуть у понеділок, дев'ятого червня.

Зображення зішестя Святого Духа на іконі. Фото ілюстративне: Pinterest

Що варто робити у День Святого Духа

Оскільки цього дня починався Русальний тиждень, наші предки шанували русалок, а також водних, лугових і лісових духів. Також у давні часи святили воду в колодязях, а також ходили до лісу і лугів, щоб назбирати трави для лікування різних захворювань.

Дуже часто люди збирали компанію і йшли до лісу, паралельно їли, пили і розважалися. Зранку люди намагалися вмитися водою з джерела чи колодязя, щоб змити із себе всі проблеми і хвороби. У храмі предки освячували гілочку берези, яку потім приносили додому як сильний оберіг від негативу.

Що категорично не можна робити в День Святого Духа

У давні часи люди вважали, що у Духів день земля ніби "вагітніє" новим урожаєм, тому в це свято вони намагалися не виходити на городі чи в поле. Люди вірили, що так можна зіпсувати майбутній врожай. А ще цього дня не варто шити, прати речі та вишивати.

У вільний час цього дня наші предки намагалися молитися і займатися гарними справами.

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