Что нельзя делать в День Святого Духа 2025 — запреты после Троицы

Изображение Сошествия Святого Духа на апостолов. Фото иллюстративное: Pinterest

На следующий день после Троицы верующие отмечают не менее великий христианский праздник — День Святого Духа. Узнайте, когда будет Духов день в этом году, что стоит, а что, наоборот, категорически запрещается делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Когда будет Духов день в 2025 году

День Святого Духа отмечается на следующий день после Троицы или же на 51-день после большого праздника Пасхи, поэтому он считается переходным. Поскольку в этом году Троица приходится на воскресенье, восьмого июня, Духов день верующие будут отмечать в понедельник, девятого июня.

Изображение сошествия Святого Духа на иконе. Фото иллюстративное: Pinterest

Что стоит делать в День Святого Духа

Поскольку в этот день начиналась Русальная неделя, наши предки почитали русалок, а также водных, луговых и лесных духов. Также в давние времена святили воду в колодцах, а также ходили в лес и луга, чтобы насобирать травы для лечения различных заболеваний.

Очень часто люди собирали компанию и шли в лес, параллельно ели, пили и развлекались. Утром люди пытались умыться водой из источника или колодца, чтобы смыть с себя все проблемы и болезни. В храме предки освящали веточку березы, которую потом приносили домой как сильный оберег от негатива.

Что категорически нельзя делать в День Святого Духа

В давние времена люди считали, что в Духов день земля будто "беременеет" новым урожаем, поэтому в этот праздник они старались не выходить на огороде или в поле. Люди верили, что так можно испортить будущий урожай. А еще в этот день не стоит шить, стирать вещи и вышивать.

В свободное время в этот день наши предки старались молиться и заниматься хорошими делами.

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