Головна Свята Доленосна повня у грудні 2025 — що чекати кожному знаку Зодіаку

Доленосна повня у грудні 2025 — що чекати кожному знаку Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:43
Остання повня 2025 року — які знаки Зодіаку відчують найсильніший вплив
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 грудня, на небі засяє яскрава суперповня, яка стане останньою 2025 року. Це буде одна з найпотужніших астрологічних подій грудня, адже енергію Місяця підсилить Меркурій — планета мислення, спілкування та навчання. За прогнозом астрологів, вплив небесного світила буде відчутним вже 4 грудня і на кожен знак Зодіаку він буде різний. Але кожен отримає свій шанс закрити старі історії, звільнитися від зайвого та підготуватися до нового етапу перед 2026 роком.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку від грудневого супермісяця та як прожити цей період.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Повня, яка відбудеться у Близнюках, пробудить вашу допитливість, відкриє для вас новий сезон навчання та особистого росту. Ви легко засвоюватимете нову інформацію та виконуватимете важку роботу.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей період змусить переглянути стосунки та ваші особисті межі. Повня покаже, хто виснажує вас і забирає енергію. Чітке розуміння, кому можна довіряти, допоможе подбати про власний комфорт.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com
Близнюки (22 травня — 21 червня)

Повня у вашому знаку подарує енергію, підштовхне до змін та нових стратегій. Вам захочеться позбутися рутини. Не опирайтесь поклику та дійте впевнено.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Рак (22 червня — 22 липня)

Ця повня 5 грудня підштовхне вас до незалежності. Ви навчитеся більше покладатися на себе та відпустите емоції, які були тягарем на серці.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 липня — 21 серпня)

Повний Місяць допоможе вам побачити нові ідеї та можливості, особливо пов'язані з домашніми або творчими справами. Якщо правильно скористатися енергією цього періоду, можна розв'язати будь-яку проблему. 

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com
Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви будете більше залучені у спілкування з близькими, друзями та тими, з ким давно не контактували. Повня у Близнюках пожвавлює вашу креативність і допомагає завершити домашні чи робочі справи. Тож, готуйтесь до часу теплих зустрічей і продуктивності.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com
Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей період зміцнює вашу впевненість і бажання ділитися ідеями. Повня активізує творчий потенціал і допоможе завершити те, над чим ви вже давно працюєте. Астрологи закликають не применшувати свої досягнення — ви рухаєтеся вірним шляхом.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Повний Місяць запускає глибокий процес емоційного очищення. Ви будете готові відкритися, поговорити про важливе або попрацювати з почуттями, які стримували розвиток. Цей час підходить для примирення та щирих розмов.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для вас це дуже емоційна, але трансформаційна повня. Ви переосмислюєте стосунки та своє місце в них, отримуєте більше зрілості та внутрішньої гармонії. Астрологи рекомендують у період з 4 по 6 грудня знайти час для себе та відновлення сил.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com
Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Перед вашим сезоном енергії може не вистачати, тож повня нагадує про баланс між роботою і відпочинком. Ви можете знайти нові способи працювати ефективніше та планувати майбутні кроки. Зберігайте темп, але не перевантажуйте себе.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com
Водолій (20 січня — 18 лютого)

Повня допоможе зрозуміти, які стосунки та зв'зки ви хочете залишити у своєму житті. Соціальна активність зростатиме, спілкування даватиметься легко. Ви навчитеся краще взаємодіяти з іншими та підтримувати тих, хто цього потребує.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com
Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей повний Місяць відкриє ваші внутрішні ресурси й нагадає про силу інтуїції. Можливі емоційні спогади, але вони дадуть важливі підказки щодо майбутнього. Ви відчуєте нову впевненість і зрозумієте, що рухаєтеся правильним шляхом.

 

Гороскоп на повню 5 грудня 2025 для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Який знак Зодіаку почує доленосні новини до кінця тижня.

Кому цей тиждень обіцяє час романтики та кохання.

Яким знакам Зодіаку перший тиждень грудня обіцяє удачу у фінансовій сфері.

Хто досягне великого успіху вже до 7 грудня. 

Які знаки Зодіаку зцілять розбите серце вже цієї зими.

