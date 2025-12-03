Остання повня 2025 року — які знаки Зодіаку відчують найсильніший вплив

Доленосна повня у грудні 2025 — що чекати кожному знаку Зодіаку
У п'ятницю, 5 грудня, на небі засяє яскрава суперповня, яка стане останньою 2025 року. Це буде одна з найпотужніших астрологічних подій грудня, адже енергію Місяця підсилить Меркурій — планета мислення, спілкування та навчання. За прогнозом астрологів, вплив небесного світила буде відчутним вже 4 грудня і на кожен знак Зодіаку він буде різний. Але кожен отримає свій шанс закрити старі історії, звільнитися від зайвого та підготуватися до нового етапу перед 2026 роком.
розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку від грудневого супермісяця та як прожити цей період.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Повня, яка відбудеться у Близнюках, пробудить вашу допитливість, відкриє для вас новий сезон навчання та особистого росту. Ви легко засвоюватимете нову інформацію та виконуватимете важку роботу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Цей період змусить переглянути стосунки та ваші особисті межі. Повня покаже, хто виснажує вас і забирає енергію. Чітке розуміння, кому можна довіряти, допоможе подбати про власний комфорт.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Повня у вашому знаку подарує енергію, підштовхне до змін та нових стратегій. Вам захочеться позбутися рутини. Не опирайтесь поклику та дійте впевнено.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ця повня 5 грудня підштовхне вас до незалежності. Ви навчитеся більше покладатися на себе та відпустите емоції, які були тягарем на серці.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Повний Місяць допоможе вам побачити нові ідеї та можливості, особливо пов'язані з домашніми або творчими справами. Якщо правильно скористатися енергією цього періоду, можна розв'язати будь-яку проблему.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ви будете більше залучені у спілкування з близькими, друзями та тими, з ким давно не контактували. Повня у Близнюках пожвавлює вашу креативність і допомагає завершити домашні чи робочі справи. Тож, готуйтесь до часу теплих зустрічей і продуктивності.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Цей період зміцнює вашу впевненість і бажання ділитися ідеями. Повня активізує творчий потенціал і допоможе завершити те, над чим ви вже давно працюєте. Астрологи закликають не применшувати свої досягнення — ви рухаєтеся вірним шляхом.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Повний Місяць запускає глибокий процес емоційного очищення. Ви будете готові відкритися, поговорити про важливе або попрацювати з почуттями, які стримували розвиток. Цей час підходить для примирення та щирих розмов.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Для вас це дуже емоційна, але трансформаційна повня. Ви переосмислюєте стосунки та своє місце в них, отримуєте більше зрілості та внутрішньої гармонії. Астрологи рекомендують у період з 4 по 6 грудня знайти час для себе та відновлення сил.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Перед вашим сезоном енергії може не вистачати, тож повня нагадує про баланс між роботою і відпочинком. Ви можете знайти нові способи працювати ефективніше та планувати майбутні кроки. Зберігайте темп, але не перевантажуйте себе.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Повня допоможе зрозуміти, які стосунки та зв'зки ви хочете залишити у своєму житті. Соціальна активність зростатиме, спілкування даватиметься легко. Ви навчитеся краще взаємодіяти з іншими та підтримувати тих, хто цього потребує.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Цей повний Місяць відкриє ваші внутрішні ресурси й нагадає про силу інтуїції. Можливі емоційні спогади, але вони дадуть важливі підказки щодо майбутнього. Ви відчуєте нову впевненість і зрозумієте, що рухаєтеся правильним шляхом.
