Остання повня 2025 року — які знаки Зодіаку відчують найсильніший вплив

У п'ятницю, 5 грудня, на небі засяє яскрава суперповня, яка стане останньою 2025 року. Це буде одна з найпотужніших астрологічних подій грудня, адже енергію Місяця підсилить Меркурій — планета мислення, спілкування та навчання. За прогнозом астрологів, вплив небесного світила буде відчутним вже 4 грудня і на кожен знак Зодіаку він буде різний. Але кожен отримає свій шанс закрити старі історії, звільнитися від зайвого та підготуватися до нового етапу перед 2026 роком.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку від грудневого супермісяця та як прожити цей період.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Повня, яка відбудеться у Близнюках, пробудить вашу допитливість, відкриє для вас новий сезон навчання та особистого росту. Ви легко засвоюватимете нову інформацію та виконуватимете важку роботу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей період змусить переглянути стосунки та ваші особисті межі. Повня покаже, хто виснажує вас і забирає енергію. Чітке розуміння, кому можна довіряти, допоможе подбати про власний комфорт.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Повня у вашому знаку подарує енергію, підштовхне до змін та нових стратегій. Вам захочеться позбутися рутини. Не опирайтесь поклику та дійте впевнено.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця повня 5 грудня підштовхне вас до незалежності. Ви навчитеся більше покладатися на себе та відпустите емоції, які були тягарем на серці.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Повний Місяць допоможе вам побачити нові ідеї та можливості, особливо пов'язані з домашніми або творчими справами. Якщо правильно скористатися енергією цього періоду, можна розв'язати будь-яку проблему.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви будете більше залучені у спілкування з близькими, друзями та тими, з ким давно не контактували. Повня у Близнюках пожвавлює вашу креативність і допомагає завершити домашні чи робочі справи. Тож, готуйтесь до часу теплих зустрічей і продуктивності.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей період зміцнює вашу впевненість і бажання ділитися ідеями. Повня активізує творчий потенціал і допоможе завершити те, над чим ви вже давно працюєте. Астрологи закликають не применшувати свої досягнення — ви рухаєтеся вірним шляхом.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Повний Місяць запускає глибокий процес емоційного очищення. Ви будете готові відкритися, поговорити про важливе або попрацювати з почуттями, які стримували розвиток. Цей час підходить для примирення та щирих розмов.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для вас це дуже емоційна, але трансформаційна повня. Ви переосмислюєте стосунки та своє місце в них, отримуєте більше зрілості та внутрішньої гармонії. Астрологи рекомендують у період з 4 по 6 грудня знайти час для себе та відновлення сил.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Перед вашим сезоном енергії може не вистачати, тож повня нагадує про баланс між роботою і відпочинком. Ви можете знайти нові способи працювати ефективніше та планувати майбутні кроки. Зберігайте темп, але не перевантажуйте себе.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Повня допоможе зрозуміти, які стосунки та зв'зки ви хочете залишити у своєму житті. Соціальна активність зростатиме, спілкування даватиметься легко. Ви навчитеся краще взаємодіяти з іншими та підтримувати тих, хто цього потребує.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей повний Місяць відкриє ваші внутрішні ресурси й нагадає про силу інтуїції. Можливі емоційні спогади, але вони дадуть важливі підказки щодо майбутнього. Ви відчуєте нову впевненість і зрозумієте, що рухаєтеся правильним шляхом.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

