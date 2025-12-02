Відео
Головна Свята П'ять знаків Зодіаку опиняться в епіцентрі кохання до кінця тижня

П'ять знаків Зодіаку опиняться в епіцентрі кохання до кінця тижня

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:43
Які знаки Зодіаку поринуть у романтику та пристрасть до кінця цього тижня
Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зима офіційно вступила у свої права, принісши із собою передсвяткову атмосферу, бажання ділитися теплом та світлом один з одним. Астрологи кажуть, що перший тиждень грудня буде особливо сприятливий для п'ятьох знаків Зодіаку. Цей період обіцяє щасливчикам романтичні зізнання, моменти пристрасті, доленосні зустрічі та нові можливості у стосунках, якщо вони не злякаються відкрити своє серце.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кого зі знаків Зодіаку поглине кохання до кінця цього тижня 1-7 грудня.

Читайте також:
Овен

Овни, які останнім часом приділяли більше уваги роботі, нарешті відчують, як у їхнє життя повертається легкість і бажання діяти серцем. Астрологи радять довіряти власним почуттям і діяти сміливо. Ваша рішучість допоможе закрутити новий пристрасний роман або поглибити наявні стосунки. Також це ідеальний час, щоб розібратися з власними емоціями й зрозуміти, що вам дійсно потрібно, а що заважає коханню розквітнути.

Лев

У період з 1 по 7 грудня Леви опиняться в центрі уваги завдяки своїй природній харизмі та привабливості. Ви буквально випромінюватимете впевненість і тепло, тому люди самі шукатимуть із вами зустрічей та шансу поговорити. Але й ви самі можете потрапити під магнетичний вплив когось особливого. Це сприятливий час для початку нових романтичних історій або зміцнення наявних стосунків. Довіртеся своїй інтуїції і спостерігайте, як події складаються на вашу користь.

Скорпіон

Цей зимовий тиждень стане для Скорпіонів періодом емоційного піднесення та гармонії. Ви отримаєте шанс краще зрозуміти свої бажання та потреби у стосунках, що допоможе зблизитися із другою половинкою. Саме зараз найсприятливіший час для відвертих розмов, романтичних жестів та прояву уваги до коханої людини. Слухайте себе і не бійтеся робити вибір на користь власного щастя.

Стрілець

Стрільцям останнім часом не щастило, хотілося віддалитися від оточення й побути наодинці зі своїми думками. Але цей тиждень спонукатиме реально замислитися, чого хоче ваше серце. День, який принесе справжнє осяяння — 5 грудня. Саме у цю дату відбудеться повня у Близнюках, яка допоможе ухвалити важливі рішення у романтичних справах.

Риби

Цього тижня Риби, які вже у стосунках, нарешті будуть "почутими" та самі зрозуміють почуття своєї другої половинки. Це гарний час для відвертих розмов — тих, після яких ніби дихається легше. Важливо лише робити це із вашим природним внутрішнім спокоєм. Якщо будете відкриті, уважні й не приховуватимете справжніх почуттів, стосунки зазвучать по-новому — тепліше, чесніше й гармонійніше. Для самотніх представників знаку шанс на романтичні зустрічі надзвичайно високий. Тож, не проґавте його й відкрийте своє серце.

Також вас можуть зацікавити інші прогнози астрологів

Якому знаку Зодіаку тиждень 1-7 грудня принесе справжній успіх у важливих життєвих сферах.

Кому перший тиждень зими обіцяє прибутки та фінансову фортуну.

Які дати грудня слід запам'ятати кожному знаку Зодіаку — вони стануть часом удачі та шансу на успіх.

Кому вдасться зцілити розбите серце вже цієї зими.

Хто досягне великих цілей до кінця 2025 року.

гороскоп прогнози Астрологія романтика знаки Зодіаку кохання
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
