Які знаки Зодіаку поринуть у романтику та пристрасть до кінця цього тижня

Зима офіційно вступила у свої права, принісши із собою передсвяткову атмосферу, бажання ділитися теплом та світлом один з одним. Астрологи кажуть, що перший тиждень грудня буде особливо сприятливий для п'ятьох знаків Зодіаку. Цей період обіцяє щасливчикам романтичні зізнання, моменти пристрасті, доленосні зустрічі та нові можливості у стосунках, якщо вони не злякаються відкрити своє серце.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кого зі знаків Зодіаку поглине кохання до кінця цього тижня 1-7 грудня.

Овен

Овни, які останнім часом приділяли більше уваги роботі, нарешті відчують, як у їхнє життя повертається легкість і бажання діяти серцем. Астрологи радять довіряти власним почуттям і діяти сміливо. Ваша рішучість допоможе закрутити новий пристрасний роман або поглибити наявні стосунки. Також це ідеальний час, щоб розібратися з власними емоціями й зрозуміти, що вам дійсно потрібно, а що заважає коханню розквітнути.

Лев

У період з 1 по 7 грудня Леви опиняться в центрі уваги завдяки своїй природній харизмі та привабливості. Ви буквально випромінюватимете впевненість і тепло, тому люди самі шукатимуть із вами зустрічей та шансу поговорити. Але й ви самі можете потрапити під магнетичний вплив когось особливого. Це сприятливий час для початку нових романтичних історій або зміцнення наявних стосунків. Довіртеся своїй інтуїції і спостерігайте, як події складаються на вашу користь.

Скорпіон

Цей зимовий тиждень стане для Скорпіонів періодом емоційного піднесення та гармонії. Ви отримаєте шанс краще зрозуміти свої бажання та потреби у стосунках, що допоможе зблизитися із другою половинкою. Саме зараз найсприятливіший час для відвертих розмов, романтичних жестів та прояву уваги до коханої людини. Слухайте себе і не бійтеся робити вибір на користь власного щастя.

Стрілець

Стрільцям останнім часом не щастило, хотілося віддалитися від оточення й побути наодинці зі своїми думками. Але цей тиждень спонукатиме реально замислитися, чого хоче ваше серце. День, який принесе справжнє осяяння — 5 грудня. Саме у цю дату відбудеться повня у Близнюках, яка допоможе ухвалити важливі рішення у романтичних справах.

Риби

Цього тижня Риби, які вже у стосунках, нарешті будуть "почутими" та самі зрозуміють почуття своєї другої половинки. Це гарний час для відвертих розмов — тих, після яких ніби дихається легше. Важливо лише робити це із вашим природним внутрішнім спокоєм. Якщо будете відкриті, уважні й не приховуватимете справжніх почуттів, стосунки зазвучать по-новому — тепліше, чесніше й гармонійніше. Для самотніх представників знаку шанс на романтичні зустрічі надзвичайно високий. Тож, не проґавте його й відкрийте своє серце.

