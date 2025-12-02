Какие знаки Зодиака погрузятся в романтику и страсть до конца этой недели

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Зима официально вступила в свои права, принеся с собой предпраздничную атмосферу, желание делиться теплом и светом друг с другом. Астрологи говорят, что первая неделя декабря будет особенно благоприятна для пяти знаков Зодиака. Этот период обещает счастливчикам романтические признания, моменты страсти, судьбоносные встречи и новые возможности в отношениях, если они не испугаются открыть свое сердце.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кого из знаков Зодиака поглотит любовь до конца этой недели 1-7 декабря.

Овен

Овны, которые в последнее время уделяли больше внимания работе, наконец почувствуют, как в их жизнь возвращается легкость и желание действовать сердцем. Астрологи советуют доверять собственным чувствам и действовать смело. Ваша решительность поможет закрутить новый страстный роман или углубить существующие отношения. Также это идеальное время, чтобы разобраться с собственными эмоциями и понять, что вам действительно нужно, а что мешает любви расцвести.

Лев

В период с 1 по 7 декабря Львы окажутся в центре внимания благодаря своей природной харизме и привлекательности. Вы буквально будете излучать уверенность и тепло, поэтому люди сами будут искать с вами встреч и шанса поговорить. Но и вы сами можете попасть под магнетическое влияние кого-то особенного. Это благоприятное время для начала новых романтических историй или укрепления существующих отношений. Доверьтесь своей интуиции и наблюдайте, как события складываются в вашу пользу.

Скорпион

Эта зимняя неделя станет для Скорпионов периодом эмоционального подъема и гармонии. Вы получите шанс лучше понять свои желания и потребности в отношениях, что поможет сблизиться со второй половинкой. Именно сейчас самое благоприятное время для откровенных разговоров, романтических жестов и проявления внимания к любимому человеку. Слушайте себя и не бойтесь делать выбор в пользу собственного счастья.

Стрелец

Стрельцам в последнее время не везло, хотелось отдалиться от окружения и побыть наедине со своими мыслями. Но эта неделя будет побуждать реально задуматься, чего хочет ваше сердце. День, который принесет настоящее озарение — 5 декабря. Именно в эту дату произойдет полнолуние в Близнецах, которое поможет принять важные решения в романтических делах.

Рыбы

На этой неделе Рыбы, которые уже в отношениях, наконец будут "услышанными" и сами поймут чувства своей второй половинки. Это хорошее время для откровенных разговоров — тех, после которых будто дышится легче. Важно только делать это с вашим естественным внутренним спокойствием. Если будете открыты, внимательны и не будете скрывать истинных чувств, отношения зазвучат по-новому — теплее, честнее и гармоничнее. Для одиноких представителей знака шанс на романтические встречи чрезвычайно высок. Поэтому, не упустите его и откройте свое сердце.

