Последнее полнолуние 2025 года — какие знаки Зодиака ощутят самое сильное влияние

В пятницу, 5 декабря, на небе засияет яркое суперполнолуние, которое станет последним в 2025 году. Это будет одно из самых мощных астрологических событий декабря, ведь энергию Луны усилит Меркурий — планета мышления, общения и обучения. По прогнозу астрологов, влияние небесного светила будет ощутимым уже 4 декабря и на каждый знак Зодиака оно будет разным. Но каждый получит свой шанс закрыть старые истории, освободиться от лишнего и подготовиться к новому этапу перед 2026 годом.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака от декабрьского супермесяца и как прожить этот период.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Полнолуние, которое произойдет в Близнецах, пробудит вашу любознательность, откроет для вас новый сезон обучения и личного роста. Вы будете легко усваивать новую информацию и выполнять тяжелую работу.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот период заставит пересмотреть отношения и ваши личные границы. Полнолуние покажет, кто истощает вас и забирает энергию. Четкое понимание, кому можно доверять, поможет позаботиться о собственном комфорте.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полнолуние в вашем знаке подарит энергию, подтолкнет к переменам и новым стратегиям. Вам захочется избавиться от рутины. Не сопротивляйтесь зову и действуйте уверенно.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это полнолуние 5 декабря подтолкнет вас к независимости. Вы научитесь больше полагаться на себя и отпустите эмоции, которые были бременем на сердце.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Полнолуние поможет вам увидеть новые идеи и возможности, особенно связанные с домашними или творческими делами. Если правильно воспользоваться энергией этого периода, можно решить любую проблему.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы будете больше вовлечены в общение с близкими, друзьями и теми, с кем давно не контактировали. Полнолуние в Близнецах оживляет вашу креативность и помогает завершить домашние или рабочие дела. Поэтому, готовьтесь ко времени теплых встреч и производительности.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот период укрепляет вашу уверенность и желание делиться идеями. Полнолуние активизирует творческий потенциал и поможет завершить то, над чем вы уже давно работаете. Астрологи призывают не преуменьшать свои достижения — вы движетесь по верному пути.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Полнолуние запускает глубокий процесс эмоционального очищения. Вы будете готовы открыться, поговорить о важном или поработать с чувствами, которые сдерживали развитие. Это время подходит для примирения и искренних разговоров.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для вас это очень эмоциональное, но трансформационное полнолуние. Вы переосмысливаете отношения и свое место в них, получаете больше зрелости и внутренней гармонии. Астрологи рекомендуют в период с 4 по 6 декабря найти время для себя и восстановления сил.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Перед вашим сезоном энергии может не хватать, поэтому полнолуние напоминает о балансе между работой и отдыхом. Вы можете найти новые способы работать эффективнее и планировать будущие шаги. Сохраняйте темп, но не перегружайте себя.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Полнолуние поможет понять, какие отношения и связи вы хотите оставить в своей жизни. Социальная активность будет расти, общение будет даваться легко. Вы научитесь лучше взаимодействовать с другими и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это полнолуние откроет ваши внутренние ресурсы и напомнит о силе интуиции. Возможны эмоциональные воспоминания, но они дадут важные подсказки относительно будущего. Вы почувствуете новую уверенность и поймете, что движетесь по правильному пути.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

