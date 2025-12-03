Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Судьбоносное полнолуние в декабре 2025 — что ждать знакам Зодиака

Судьбоносное полнолуние в декабре 2025 — что ждать знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:43
Последнее полнолуние 2025 года — какие знаки Зодиака ощутят самое сильное влияние
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 5 декабря, на небе засияет яркое суперполнолуние, которое станет последним в 2025 году. Это будет одно из самых мощных астрологических событий декабря, ведь энергию Луны усилит Меркурий — планета мышления, общения и обучения. По прогнозу астрологов, влияние небесного светила будет ощутимым уже 4 декабря и на каждый знак Зодиака оно будет разным. Но каждый получит свой шанс закрыть старые истории, освободиться от лишнего и подготовиться к новому этапу перед 2026 годом.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака от декабрьского супермесяца и как прожить этот период.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Полнолуние, которое произойдет в Близнецах, пробудит вашу любознательность, откроет для вас новый сезон обучения и личного роста. Вы будете легко усваивать новую информацию и выполнять тяжелую работу.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот период заставит пересмотреть отношения и ваши личные границы. Полнолуние покажет, кто истощает вас и забирает энергию. Четкое понимание, кому можно доверять, поможет позаботиться о собственном комфорте.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полнолуние в вашем знаке подарит энергию, подтолкнет к переменам и новым стратегиям. Вам захочется избавиться от рутины. Не сопротивляйтесь зову и действуйте уверенно.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com
Рак (22 июня — 22 июля)

Это полнолуние 5 декабря подтолкнет вас к независимости. Вы научитесь больше полагаться на себя и отпустите эмоции, которые были бременем на сердце.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 июля — 21 августа)

Полнолуние поможет вам увидеть новые идеи и возможности, особенно связанные с домашними или творческими делами. Если правильно воспользоваться энергией этого периода, можно решить любую проблему.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы будете больше вовлечены в общение с близкими, друзьями и теми, с кем давно не контактировали. Полнолуние в Близнецах оживляет вашу креативность и помогает завершить домашние или рабочие дела. Поэтому, готовьтесь ко времени теплых встреч и производительности.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот период укрепляет вашу уверенность и желание делиться идеями. Полнолуние активизирует творческий потенциал и поможет завершить то, над чем вы уже давно работаете. Астрологи призывают не преуменьшать свои достижения — вы движетесь по верному пути.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Полнолуние запускает глубокий процесс эмоционального очищения. Вы будете готовы открыться, поговорить о важном или поработать с чувствами, которые сдерживали развитие. Это время подходит для примирения и искренних разговоров.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для вас это очень эмоциональное, но трансформационное полнолуние. Вы переосмысливаете отношения и свое место в них, получаете больше зрелости и внутренней гармонии. Астрологи рекомендуют в период с 4 по 6 декабря найти время для себя и восстановления сил.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог (22 декабря — 19 января)

Перед вашим сезоном энергии может не хватать, поэтому полнолуние напоминает о балансе между работой и отдыхом. Вы можете найти новые способы работать эффективнее и планировать будущие шаги. Сохраняйте темп, но не перегружайте себя.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

Полнолуние поможет понять, какие отношения и связи вы хотите оставить в своей жизни. Социальная активность будет расти, общение будет даваться легко. Вы научитесь лучше взаимодействовать с другими и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это полнолуние откроет ваши внутренние ресурсы и напомнит о силе интуиции. Возможны эмоциональные воспоминания, но они дадут важные подсказки относительно будущего. Вы почувствуете новую уверенность и поймете, что движетесь по правильному пути.

 

Гороскоп на полнолуние 5 декабря 2025 для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Также делимся другими прогнозами астрологов

Какой знак Зодиака услышит судьбоносные новости до конца недели.

Кому эта неделя обещает время романтики и любви.

Каким знакам Зодиака первая неделя декабря сулит удачу в финансовой сфере.

Кто достигнет большого успеха уже к 7 декабря.

Какие знаки Зодиака исцелят разбитое сердце уже этой зимой.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака полнолуние 5 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации