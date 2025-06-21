Які знаки Зодіаку будуть активними цими вихідними, 21 і 22 червня 2025 — Таро прогноз

Жінка з картами Таро в руках. Фото: ThaiPost

Ці вихідні, 21 і 22 червня, будуть для представників кількох знаків зодіакального сузір’я доволі активними. Тарологи розповіли, для яких знаків Зодіаку літнє сонцестояння і Трійця за старим церковним календарем будуть насиченими.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, для яких вихідні, 21 і 22 червня 2025, будуть активними

Овен — карта Таро "Король Жезлів"

Ця тарологічна карта вважається символом лідерства, ініціативи, енергії і ентузіазму. Цими вихідними представники знака Зодіаку Овен захочуть чимось займатися, щось організовувати, наприклад, брати участь у спортивних заходах, вирушити у подорож чи активно проводити час з рідними і близькими.

Тарологи кажуть, що енергія людей під цим знаком Зодіаку буде доволі сильною цими днями.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Колісниця”

Ця тарологічна карта вважається однією з найпряміших карт активності, подорожей, прогресу і досягнення цілей. Для представників цього знака Зодіаку субота і неділя, 21 і 22 червня 2025 року, будуть періодом рішучих дій, подорожей чи активного проведення часу, яке спрямоване на досягнення чогось важливого.

Тарологи кажуть, що Леви будуть в русі, керуючи власними планами в ці вихідні.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця тарологічна карта є символом пригод, енергії, швидкості, подорожей і нових можливостей. У літнє сонцестояння і Трійцю за старим церковним стилем Стрільці захочуть щось досліджувати, кудись поїхати, брати участь в активностях чи починати щось нове.

Тарологи наголошують, що представники цього знака Зодіаку точно не з тих, хто сидітиме цими вихідними на місці.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вважаються найрозумнішими з усіх.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку куплять машину влітку 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку відчують біль наприкінці червня 2025 року за Таро.