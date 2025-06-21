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Головна Свята Для цих знаків Зодіаку вихідні, 21 і 22 червня, будуть активними

Для цих знаків Зодіаку вихідні, 21 і 22 червня, будуть активними

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Дата публікації: 21 червня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку будуть активними цими вихідними, 21 і 22 червня 2025 — Таро прогноз
Жінка з картами Таро в руках. Фото: ThaiPost
Ключові моменти Знаки Зодіаку, для яких вихідні, 21 і 22 червня 2025, будуть активними

Ці вихідні, 21 і 22 червня, будуть для представників кількох знаків зодіакального сузір’я доволі активними. Тарологи розповіли, для яких знаків Зодіаку літнє сонцестояння і Трійця за старим церковним календарем будуть насиченими.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, для яких вихідні, 21 і 22 червня 2025, будуть активними

Овен — карта Таро "Король Жезлів"

Ця тарологічна карта вважається символом лідерства, ініціативи, енергії і ентузіазму. Цими вихідними представники знака Зодіаку Овен захочуть чимось займатися, щось організовувати, наприклад, брати участь у спортивних заходах, вирушити у подорож чи активно проводити час з рідними і близькими.

Тарологи кажуть, що енергія людей під цим знаком Зодіаку буде доволі сильною цими днями.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Колісниця”

Ця тарологічна карта вважається однією з найпряміших карт активності, подорожей, прогресу і досягнення цілей. Для представників цього знака Зодіаку субота і неділя, 21 і 22 червня 2025 року, будуть періодом рішучих дій, подорожей чи активного проведення часу, яке спрямоване на досягнення чогось важливого.

Тарологи кажуть, що Леви будуть в русі, керуючи власними планами в ці вихідні.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця тарологічна карта є символом пригод, енергії, швидкості, подорожей і нових можливостей. У літнє сонцестояння і Трійцю за старим церковним стилем Стрільці захочуть щось досліджувати, кудись поїхати, брати участь в активностях чи починати щось нове.

Тарологи наголошують, що представники цього знака Зодіаку точно не з тих, хто сидітиме цими вихідними на місці.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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