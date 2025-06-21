Какие знаки Зодиака будут активными в эти выходные, 21 и 22 июня 2025 — Таро прогноз

Женщина с картами Таро в руках. Фото: ThaiPost

Эти выходные, 21 и 22 июня, будут для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия довольно активными. Тарологи рассказали, для каких знаков Зодиака летнее солнцестояние и Троица по старому церковному календарю будут насыщенными.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, для которых выходные, 21 и 22 июня 2025, будут активными

Овен — карта Таро "Король Жезлов"

Эта тарологическая карта считается символом лидерства, инициативы, энергии и энтузиазма. В эти выходные представители знака Зодиака Овен захотят чем-то заниматься, что-то организовывать, например, участвовать в спортивных мероприятиях, отправиться в путешествие или активно проводить время с родными и близкими.

Тарологи говорят, что энергия людей под этим знаком Зодиака будет довольно сильной в эти дни.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Колесница"

Эта тарологическая карта считается одной из самых прямых карт активности, путешествий, прогресса и достижения целей. Для представителей этого знака Зодиака суббота и воскресенье, 21 и 22 июня 2025 года, будут периодом решительных действий, путешествий или активного времяпрепровождения, которое направлено на достижение чего-то важного.

Тарологи говорят, что Львы будут в движении, управляя собственными планами в эти выходные.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта тарологическая карта является символом приключений, энергии, скорости, путешествий и новых возможностей. В летнее солнцестояние и Троицу по старому церковному стилю Стрельцы захотят что-то исследовать, куда-то поехать, участвовать в активностях или начинать что-то новое.

Тарологи отмечают, что представители этого знака Зодиака точно не из тех, кто будет сидеть в эти выходные на месте.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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