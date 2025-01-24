З Днем зовнішньої розвідки України 2025 — теплі привітання для військових

Український військовий з розвідки. Фото: скриншот з YouTube

Щорічно 24 січня українці святкують День зовнішньої розвідки, яка в умовах повномасштабної війни особливо відповідальна і небезпечна. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати українських розвідників з цим святом у теплих віршах, ніжній прозі та яскравих листівках.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих ідей привітань.

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День зовнішньої розвідки України — теплі привітання у віршах

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Розвідник, тебе від душі вітаю,

У професії важливих успіхів бажаю.

Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,

Країна подвиг твій не забуде!

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України у прозі

Військова розвідка — це важка справа, але ви вмієте це робити на всі 100%. Ми бажаємо вам безліч енергії, сталевого здоров’я і мирного неба над головою! Нехай біля вас завжди буде ангел-охоронець! З Днем зовнішньої розвідки України!

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Шановні розвідники! Ми вітаємо вас з цим важливим святом і бажаємо всього найкращого! Дякую вам за вашу сміливість, відвагу і боротьбу! Зі святом!

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Наші любі розвідники, ви щодня перебуваєте у надскладних умовах, щоб боронити нашу державу від ворогів! Тож, нехай над вашою головою небо завжди буде мирним і чистим! Слава Україні!

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України — яскраві листівки

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України. Фото ілюстративне: Redbubble

Привітання з Днем зовнішньої розвідки України. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

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