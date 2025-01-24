З Днем зовнішньої розвідки України 2025 — теплі привітання для військових

День зовнішньої розвідки України — як привітати захисників
Щорічно 24 січня українці святкують День зовнішньої розвідки, яка в умовах повномасштабної війни особливо відповідальна і небезпечна. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати українських розвідників з цим святом у теплих віршах, ніжній прозі та яскравих листівках.
Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих ідей привітань.
День зовнішньої розвідки України — теплі привітання у віршах
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
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Розвідник, тебе від душі вітаю,
У професії важливих успіхів бажаю.
Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,
Країна подвиг твій не забуде!
***
Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України у прозі
Військова розвідка — це важка справа, але ви вмієте це робити на всі 100%. Ми бажаємо вам безліч енергії, сталевого здоров’я і мирного неба над головою! Нехай біля вас завжди буде ангел-охоронець! З Днем зовнішньої розвідки України!
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Шановні розвідники! Ми вітаємо вас з цим важливим святом і бажаємо всього найкращого! Дякую вам за вашу сміливість, відвагу і боротьбу! Зі святом!
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Наші любі розвідники, ви щодня перебуваєте у надскладних умовах, щоб боронити нашу державу від ворогів! Тож, нехай над вашою головою небо завжди буде мирним і чистим! Слава Україні!
Привітання з Днем зовнішньої розвідки України — яскраві листівки
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