С Днем внешней разведки Украины 2025 — теплые поздравления для военных

Украинский военный из разведки. Фото: скриншот с YouTube

Ежегодно 24 января украинцы празднуют День внешней разведки, которая в условиях полномасштабной войны особенно ответственна и опасна. Мы рассказываем, как можно искренне поздравить украинских разведчиков с этим праздником в теплых стихах, нежной прозе и ярких открытках.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей поздравлений.

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День внешней разведки Украины — теплые поздравления в стихах

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Розвідник, тебе від душі вітаю,

У професії важливих успіхів бажаю.

Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,

Країна подвиг твій не забуде!

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

Поздравления с Днем внешней разведки Украины в прозе

Военная разведка — это тяжелое дело, но вы умеете это делать на все 100%. Мы желаем вам множество энергии, стального здоровья и мирного неба над головой! Пусть возле вас всегда будет ангел-хранитель! С Днем внешней разведки Украины!

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Уважаемые разведчики! Мы поздравляем вас с этим важным праздником и желаем всего наилучшего! Спасибо вам за вашу смелость, отвагу и борьбу! С праздником!

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Наши дорогие разведчики, вы ежедневно находитесь в сверхсложных условиях, чтобы защищать наше государство от врагов! Поэтому пусть над вашей головой небо всегда будет мирным и чистым! Слава Украине!

Поздравления с Днем внешней разведки Украины — яркие открытки

Поздравление с Днем внешней разведки Украины. Фото иллюстративное: Redbubble;

Поздравление с Днем внешней разведки Украины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

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