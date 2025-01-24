С Днем внешней разведки Украины 2025 — теплые поздравления для военных

День внешней разведки Украины — как поздравить защитников
Ежегодно 24 января украинцы празднуют День внешней разведки, которая в условиях полномасштабной войны особенно ответственна и опасна. Мы рассказываем, как можно искренне поздравить украинских разведчиков с этим праздником в теплых стихах, нежной прозе и ярких открытках.
Новини.LIVE делится подборкой самых лучших идей поздравлений.
День внешней разведки Украины — теплые поздравления в стихах
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
***
Розвідник, тебе від душі вітаю,
У професії важливих успіхів бажаю.
Здоров'я нехай буде міцним нехай буде,
Країна подвиг твій не забуде!
***
Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
Поздравления с Днем внешней разведки Украины в прозе
Военная разведка — это тяжелое дело, но вы умеете это делать на все 100%. Мы желаем вам множество энергии, стального здоровья и мирного неба над головой! Пусть возле вас всегда будет ангел-хранитель! С Днем внешней разведки Украины!
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Уважаемые разведчики! Мы поздравляем вас с этим важным праздником и желаем всего наилучшего! Спасибо вам за вашу смелость, отвагу и борьбу! С праздником!
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Наши дорогие разведчики, вы ежедневно находитесь в сверхсложных условиях, чтобы защищать наше государство от врагов! Поэтому пусть над вашей головой небо всегда будет мирным и чистым! Слава Украине!
Поздравления с Днем внешней разведки Украины — яркие открытки
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