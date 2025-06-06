З Днем журналіста України 2025 — щирі привітання з професійним святом

Журналіст з двома мікрофонами і блокнотом в руці. Фото: Freepik

Сьогодні, шостого червня 2025 року, в Україні відзначається професійне свято — День журналіста, а це чудова нагода сказати теплі слова цим людям. Дізнайтеся, як можна від усього серця привітати всіх кореспондентів у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем журналіста у віршах

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей — ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом —

Тоді звися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

Як можна привітати з Днем журналіста в прозі

Вітаю вас із Днем журналіста! Сьогодні ви несете всю правду, інформуєте про найважливіше та висвітлюєте всі потрібні події. Ми щиро вдячні вам за все те, що ви робите! Нехай кожен день буде наповнений цікавими подіями і натхненням. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів і миру! Зі святом!

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Сьогодні журналіст — це дуже важлива професія, адже він висвітлює всі події, зокрема, і наслідки російської агресії! Тому дозвольте нам привітати вас з вашим професійним святом і побажати вам здоров’я і миру. З Днем журналіста України!

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З Днем журналіста України! Ми вдячні вам за вашу віддану працю, всю правду та свіжі події! Мирного вам неба і професійних успіхів! Вітаємо!

Найкращі привітання з Днем журналіста у листівках

Привітання з Днем журналіста України. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем журналіста України. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем журналіста України. Фото ілюстративне: Pinterest

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