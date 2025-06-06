С Днем журналиста Украины 2025 — искренние поздравления с профессиональным праздником

День журналиста Украины 2025 — оригинальные поздравления
Сегодня, шестого июня 2025 года, в Украине отмечается профессиональный праздник — День журналиста, а это отличный повод сказать теплые слова этим людям. Узнайте, как можно от всего сердца поздравить всех корреспондентов в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем журналиста в стихах
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
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Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей — ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
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Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом —
Тоді звися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
Как можно поздравить с Днем журналиста в прозе
Поздравляю вас с Днем журналиста! Сегодня вы несете всю правду, информируете о самом важном и освещаете все нужные события. Мы искренне благодарны вам за все то, что вы делаете! Пусть каждый день будет наполнен интересными событиями и вдохновением. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и мира! С праздником!
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Сегодня журналист — это очень важная профессия, ведь он освещает все события, в частности, и последствия российской агрессии! Поэтому позвольте нам поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать вам здоровья и мира. С Днем журналиста Украины!
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С Днем журналиста Украины! Мы благодарны вам за ваш преданный труд, всю правду и свежие события! Мирного вам неба и профессиональных успехов! Поздравляем!
Самые лучшие поздравления с Днем журналиста в открытках
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