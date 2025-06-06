С Днем журналиста Украины 2025 — искренние поздравления с профессиональным праздником

Журналист с двумя микрофонами и блокнотом в руке. Фото: Freepik

Сегодня, шестого июня 2025 года, в Украине отмечается профессиональный праздник — День журналиста, а это отличный повод сказать теплые слова этим людям. Узнайте, как можно от всего сердца поздравить всех корреспондентов в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем журналиста в стихах

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей — ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом —

Тоді звися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!

Как можно поздравить с Днем журналиста в прозе

Поздравляю вас с Днем журналиста! Сегодня вы несете всю правду, информируете о самом важном и освещаете все нужные события. Мы искренне благодарны вам за все то, что вы делаете! Пусть каждый день будет наполнен интересными событиями и вдохновением. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и мира! С праздником!

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Сегодня журналист — это очень важная профессия, ведь он освещает все события, в частности, и последствия российской агрессии! Поэтому позвольте нам поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать вам здоровья и мира. С Днем журналиста Украины!

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С Днем журналиста Украины! Мы благодарны вам за ваш преданный труд, всю правду и свежие события! Мирного вам неба и профессиональных успехов! Поздравляем!

Самые лучшие поздравления с Днем журналиста в открытках

Поздравление с Днем журналиста Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем журналиста Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем журналиста Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

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