З Днем святого Валентина 2026 — теплі привітання для коханих, близьких та друзів

Закохані святкують День святого Валентина. Фото: google.com

Сьогодні найтепліше й найромантичніше свято року — День святого Валентина. У цю особливу дату варто ще раз нагадати коханим, наскільки вони дорогі вашому серцю.

Новини.LIVE діляться щирими привітаннями з Днем закоханих у віршах, прозі та красивих листівках, які допоможуть передати любов і ніжність.

Привітання з Днем святого Валентина для дівчини та дружини — вірші та проза

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А ввечері — дарунки!

***

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок — найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь — різна,

А для мене — тільки ніжна!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина, моя кохана! Бажаю тобі завжди сяяти, посміхатися і вірити в себе.

***

Квітни, моє сонечко, і знай — я безмежно тебе кохаю. З Днем святого Валентина!

***

Вітаю зі святом, моя найрідніша! Нехай твоя усмішка завжди зігріває моє серце, а очі світяться від щастя. Дякую тобі за любов і тепло.

***

Кохана, з Днем святого Валентина! Ти — моя радість, моє натхнення і моя найбільша любов.

***

З Днем закоханих, моя принцесо! Бажаю тобі тепла, радості та здійснення всіх мрій.

Привітання з Днем святого Валентина для хлопця і чоловіка — вірші та проза

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Між нами зараз кілометри

Але я голос твій ніжний ловлю

І мені хочеться крикнути крізь вітер:

Я люблю тебе, дуже люблю!

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я — є в мене ти!

Зі святом!

***

З Днем святого Валентина, мій коханий! Бажаю тобі міцного здоров'я, натхнення та великих успіхів у всьому, за що берешся. Я безмежно тебе кохаю!

***

Зі святом закоханих, мій рідний чоловік, моя половинко! Ти — найкраще, що подарувала мені доля. Дякую за твою підтримку, тепло і любов. Зі святом тебе, моє серце!

Як привітати друзів та близьких із Днем закоханих 2026 — вірші та проза

В житті, як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері — дарунки!

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

Кохання — це дар, його варто відчути.

Бажаю пізнати це диво сповна.

Воно феєричне, його не забути,

Без нього в житті навіть сенсу нема.

***

Нехай у житті завжди панує кохання! З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина! Бажаю тобі багато радості, щирих усмішок, теплих обіймів і людей поруч, які завжди підтримають. Нехай у серці живе любов і гармонія!

***

Зі святом тебе! Нехай любов супроводжує кожен твій день — у словах, вчинках і навіть у дрібницях.

***

Вітаю зі святом! Бажаю тобі більше приводів для усмішок, щирих розмов і приємних зустрічей. Нехай кожен день приносить щось хороше.

Привітання із Днем святого Валентина 2026 у листівках

Привітання із Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Привітання із Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Привітання із Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Привітання із Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

