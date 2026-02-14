С Днем святого Валентина 2026 — теплые поздравления для любимых, близких и друзей

Влюбленные празднуют День святого Валентина. Фото: google.com

Сегодня самый теплый и романтичный праздник года — День святого Валентина. В эту особую дату стоит еще раз напомнить любимым, насколько они дороги вашему сердцу.

Новии.LIVE делятся искренними поздравлениями с Днем влюбленных в стихах, прозе и красивых открытках, которые помогут передать любовь и нежность.

Поздравления с Днем святого Валентина для девушки и жены — стихи и проза

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А ввечері — дарунки!

***

Добра моя господине,

Шлю вітання я тобі,

Хай усе погане згине,

Ти живи лиш у добрі.

Все для тебе зроблю, мила,

Зірку з неба досягну,

З дна морського візьму перли,

Бо тебе лиш я люблю!

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок — найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь — різна,

А для мене — тільки ніжна!

З Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина, моя любимая! Желаю тебе всегда сиять, улыбаться и верить в себя.

***

Цвети, мое солнышко, и знай — я безгранично тебя люблю. С Днем святого Валентина!

***

Поздравляю с праздником, моя самая родная! Пусть твоя улыбка всегда согревает мое сердце, а глаза светятся от счастья. Спасибо тебе за любовь и тепло.

***

Любимая, с Днем святого Валентина! Ты — моя радость, мое вдохновение и моя самая большая любовь.

***

С Днем влюбленных, моя принцесса! Желаю тебе тепла, радости и исполнения всех желаний.

Поздравления с Днем святого Валентина для парня и мужчины — стихи и проза

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Між нами зараз кілометри

Але я голос твій ніжний ловлю

І мені хочеться крикнути крізь вітер:

Я люблю тебе, дуже люблю!

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я — є в мене ти!

Зі святом!

***

С Днем святого Валентина, мой любимый! Желаю тебе крепкого здоровья, вдохновения и больших успехов во всем, за что берешься. Я безгранично тебя люблю!

***

С праздником влюбленных, мой родной муж, моя половинка! Ты — лучшее, что подарила мне судьба. Спасибо за твою поддержку, тепло и любовь. С праздником тебя, мое сердце!

Как поздравить друзей и близких с Днем влюбленных 2026 — стихи и проза

В житті, як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері — дарунки!

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

Кохання — це дар, його варто відчути.

Бажаю пізнати це диво сповна.

Воно феєричне, його не забути,

Без нього в житті навіть сенсу нема.

***

Пусть в жизни всегда царит любовь! С Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина! Желаю тебе много радости, искренних улыбок, теплых объятий и людей рядом, которые всегда поддержат. Пусть в сердце живет любовь и гармония!

***

С праздником тебя! Пусть любовь сопровождает каждый твой день — в словах, поступках и даже в мелочах.

***

Поздравляю с праздником! Желаю тебе больше поводов для улыбок, искренних разговоров и приятных встреч. Пусть каждый день приносит что-то хорошее.

