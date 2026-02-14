З Днем святого Валентина 2026 — романтичні листівки до 14 лютого

Пара святкує День закоханих. Фото: shutterstock.com

День святого Валентина — особливий привід сказати найважливіші слова тим, хто займає головне місце у вашому серці. Навіть якщо у це свято ви не можете бути поруч із коханою людиною, передати свої почуття допоможуть теплі листівки, сповнені ніжності та щирих емоцій.

Новини.LIVE ділиться добіркою найромантичніших валентинок до 14 лютого 2026 року. Подаруйте коханим усмішку.

Романтичні листівки, які можна відправити коханому

На жаль, ми не завжди можемо бути поруч із коханою людиною. Відстань, робота чи обставини можуть розділяти серця, але справжні почуття не знають меж. Романтична листівка з теплими словами подарує усмішку, зігріє душу та нагадає коханому, що він завжди у ваших думках.

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Валентинки для коханої, які змусять її серце битися швидше

Щирі слова любові здатні подолати будь-яку відстань. Романтична валентинка нагадає їй, наскільки вона для вас важлива.

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем святого Валентина 2026. Колаж: Новини.LIVE

