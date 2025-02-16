З Днем військового журналіста України 2025 — найщиріші привітання у віршах, прозі, листівках

День військового журналіста України 2025 — теплі привітання
Професія військового журналіста в Україні сьогодні дуже важлива, адже ці люди висвітлюють на весь світ всі злочини російської армії, і в них також є професійне свято. Ми розповідаємо, як можна тепло привітати цих людей 16 лютого у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем військового журналіста України у віршах
Слово зброєю може стати, як відомо,
Щоб змінити світ — це ваша місія завзята.
Вітаємо вас, дорогі військові журналісти,
Щирою подякою нашу повністю наповнюєте!
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Журналісти, що на передовій правду знаходять,
Ми вас шануємо і поважаємо беззмінно.
З Днем військового журналіста вас вітаєм,
Нехай слово ваше завжди буде чесним і правдивим!
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З Днем військового журналіста, невгамовний ти,
Ти в своїх статтях зберігаєш вічний живий вогонь.
Твоя робота — справжня місія, свята місія,
Спасибі за все, військовий журналісте, спасибі за підтримку вогню.
Як можна привітати з Днем військового журналіста України — теплі слова у прозі
Сьогодні вся Україна святкує День військового журналіста, і ми хочемо подякувати вам за те, яку роль ви граєте у нашому суспільстві. Ви — те, хто завжди сміливо йде назустріч вогню, намагаючись висвітлити всі злочини! Зі святом, любі журналісти!
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Зі святом, шановні військові журналісти! З нагоди цього дня дозвольте мені вам подякувати за вашу неймовірну працю, яка допомагає берегти пам’ять про подвиги наших хлопців і показує все те, що робить ворог. З Днем військового журналіста України!
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Від усього серця вітаю вас, шановні військові журналісти, з днем вашої професії! Сьогодні ваша праця, як ніколи, дуже важлива для нашого народу! Мирного неба і світлого майбутнього вам! Зі святом!
Найкращі привітання з Днем військового журналіста України у листівках
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