С Днем военного журналиста Украины 2025 — самые искренние поздравления в стихах, прозе, открытках

Военный журналист, который снимает на камеру. Фото: Interpress

Профессия военного журналиста в Украине сегодня очень важна, ведь эти люди освещают на весь мир все преступления российской армии, и у них также есть профессиональный праздник. Мы рассказываем, как можно тепло поздравить этих людей 16 февраля в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем военного журналиста Украины в стихах

Слово зброєю може стати, як відомо,

Щоб змінити світ — це ваша місія завзята.

Вітаємо вас, дорогі військові журналісти,

Щирою подякою нашу повністю наповнюєте!

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Журналісти, що на передовій правду знаходять,

Ми вас шануємо і поважаємо беззмінно.

З Днем військового журналіста вас вітаєм,

Нехай слово ваше завжди буде чесним і правдивим!

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З Днем військового журналіста, невгамовний ти,

Ти в своїх статтях зберігаєш вічний живий вогонь.

Твоя робота — справжня місія, свята місія,

Спасибі за все, військовий журналісте, спасибі за підтримку вогню.

Как можно поздравить с Днем военного журналиста Украины — теплые слова в прозе

Сегодня вся Украина празднует День военного журналиста, и мы хотим поблагодарить вас за то, какую роль вы играете в нашем обществе. Вы — те, кто всегда смело идет навстречу огню, пытаясь осветить все преступления! С праздником, дорогие журналисты!

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С праздником, уважаемые военные журналисты! По случаю этого дня позвольте мне вас поблагодарить за ваш невероятный труд, который помогает беречь память о подвигах наших ребят и показывает все то, что делает враг. С Днем военного журналиста Украины!

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От всего сердца поздравляю вас, уважаемые военные журналисты, с днем вашей профессии! Сегодня ваш труд, как никогда, очень важен для нашего народа! Мирного неба и светлого будущего вам! С праздником!

Самые лучшие поздравления с Днем военного журналиста Украины в открытках

Поздравление с Днем военного журналиста Украины. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем военного журналиста Украины. Фото: Новини.LIVE

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