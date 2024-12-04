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День святої Варвари — як і про що молитися цього дня

4 грудня 2024 05:55
Світлана Конюшенко - Редактор
Сильна молитва на Варварин день — як правильно молитися, про що просити
Молода вірянка, яка молиться в церкві. Фото: Alamy
Світлана Конюшенко - Редактор

Четвертого грудня в Україні відзначається День Варвари, яка є символом віри і сили духу, а віряни в церкві цього дня читають молитву. Ми розповідаємо, як правильно і про що варто молитися перед іконою святої Варвари, щоб у житті не було жодних проблем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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День Варвари — що це за церковне свято

З недавніх пір віряни за новим церковним календарем четвертого грудня вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари, яка вважається однією з найвідоміших святих у християнстві. Жінка проживала у третьому столітті в місті Іліополь.

Батько Варвари Діоскор був заможною людиною, а сама жінка отримала гарну освіту. Коли жінка познайомилася з християнським вченням, вона стала християнкою і хрестилася за спиною у батька. Коли він про це дізнався, він ув’язнив власну доньку і віддав її під суд, намагаючись змусити відмовитися від своєї віри. 

Пізніше Діоскор наказав стратити свою доньку, а сам був покараний небесним вогнем і загинув того ж дня.

Святая Варвара
Зображення святої великомучениці Варвари. Фото ілюстративне: Pinterest

Про що можна просити в церкві біля ікони святої Варвари

У церкві біля ікони святої Варвари зазвичай просять про те, щоб:

  • Вдало і швидко вийти заміж
  • Стати щасливою людиною або завагітніти
  • Захистити себе від раптової смерті
  • Вилікувати хвороби, зокрема, зміцнити здоров’я дітей
Икона
Ікона святої Варвари у Свято-Покровському кафедральному соборі у Львові. Фото: Духовна Велич Львова

Як правильно молитися у Варварин день

"Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти зазнала за віру в Пресвяту Трійцю і прошу Тебе: помолися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земні нахили, серце і душу піднеси до небесних речей. Молись Богу-Сину, щоб з його милості я залишив(-а) сонливість і лінощі і почав ревно ходити дорогами святого Євангелія. Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, зміцнив і освятив. Свята Великомученице Варваро! Нехай рани Твого святого тіла зцілять рани, які моєї душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене. Через муки і смерть Твою, благаю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені померти без покаяння і не прийнявши святі Таємниці Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь"

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть люди в Україні в грудні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що можна і не варто вживати у Різдвяний Піст 2024. 

Також ми повідомляли про те, хто святкуватиме свої іменини в грудні 2024 року. 

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