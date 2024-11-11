Коли Різдвяний піст 2024 року — дата, головні обмеження, як налаштуватися

Різдвяний піст 2024 — коли почнеться і як правильно налаштуватися
Різдвяний піст — один з найважливіших періодів у церковному календарі, який символізує духовне й тілесне очищення, готуючи вірян до святкування Різдва. Це також найдовший піст, тривалість якого складає 40 днів. У цей час необхідно відмовитися від певних страв та продуктів, а також дотримуватися духовних правил.
Новини.LIVE розповість, коли розпочнеться та завершиться Різдвяний піст, які діятимуть важливі обмеження впродовж цього періоду та як правильно підготуватися, щоб прожити цей час з користю для душі та здоров'я.
Коли Різдвяний піст 2024 року
За новим церковним календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли ще у вересні 2023 року, Різдвяний піст 2024 року розпочинається 15 листопада і закінчується у Святвечір 24 грудня (з 28 листопада по 6 січня за старим стилем). Відповідно саме Різдво ми зустрінемо 25 грудня.
За традицією, початок Різдвяного посту випадає на наступний день після дня пам'яті апостола Пилипа. Тому друга назва цього періоду — Пилипів піст або Пилипівка.
Що таке Різдвяний піст, і чому він важливий
Під час посту християни прагнуть зміцнити свій зв'язок з Богом через духовне очищення та самопожертву. Наші предки вірили, що це не лише фізична відмова від певних продуктів, а й шлях до очищення душі. Молитва, покаяння та внутрішнє осмислення допомагають глибше підготуватися до Різдва Христового.
Що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту
Під час посту віряни повинні відмовитися від:
- м'ясних страв;
- молочних продуктів;
- яєць;
- страв, що містять м'ясо або молочні інгредієнти;
- фастфуду та шкідливих закусок;
- солодощів;
- алкоголю (за винятком дозволеного вина у певні дні).
Основу раціону повинні складати овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби та горіхи. Дозволено вживати:
- бобові: нут, квасолю, горох, сочевицю;
- крупи: рис, гречку, пшоно, вівсянку, перловку;
- овочі: картоплю, буряк, моркву, гарбуз, капусту та інші сезонні продукти;
- фрукти та сухофрукти;
- гриби;
- консервовані овочі.
У певні дні дозволяється їсти рибу.
Які є духовні заборони під час Різдвяного посту
Різдвяний піст — це не тільки про їжу, а й про духовну підготовку. У цей час слід уникати:
- сварок;
- ненависті до когось або до чогось;
- жадібності;
- куріння;
- розваг, це стосується як вечірок або гучних святкувань, так і азартних або комп'ютерних ігор.
Церква також не рекомендує вінчання у цей період. Це час для самовдосконалення, спокою та смирення.
Як підготуватися до посту — поради
Підготовка до Різдвяного посту — це час для внутрішнього оновлення, яке принесе більше радості та спокою в житті кожного, хто його дотримується.
Архімандрит Костянтин Марченко радить почати з оцінки свого здоров'я, щоб визначити, чи здатен організм витримати піст. Якщо є хронічні хвороби або протипокази лікарів, від постування краще відмовитися. Натомість приділяти більше часу вивченню Біблії та молитвам.
Крім цього, за його словами, необхідно налаштуватися морально і визначити, від чого відмовитися буде найскладніше — наприклад, кави або солодощів. Це може стати першим кроком у духовній роботі над собою.
Настоятель наголошує, що важливо зосередитися на боротьбі з найбільшими внутрішніми слабкостями та вадами. Для когось це обов'язкова чашка кава зранку, для іншого — довгі балачки телефоном. Відмова від таких речей може допомогти досягти справжнього очищення та отримати користь від посту.
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