Коли Різдвяний піст 2024 року — дата, головні обмеження, як налаштуватися

Вірянка у церкві на святковій службі до Різдва Христового. Фото: Букви

Різдвяний піст — один з найважливіших періодів у церковному календарі, який символізує духовне й тілесне очищення, готуючи вірян до святкування Різдва. Це також найдовший піст, тривалість якого складає 40 днів. У цей час необхідно відмовитися від певних страв та продуктів, а також дотримуватися духовних правил.

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Новини.LIVE розповість, коли розпочнеться та завершиться Різдвяний піст, які діятимуть важливі обмеження впродовж цього періоду та як правильно підготуватися, щоб прожити цей час з користю для душі та здоров'я.

Коли Різдвяний піст 2024 року

За новим церковним календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли ще у вересні 2023 року, Різдвяний піст 2024 року розпочинається 15 листопада і закінчується у Святвечір 24 грудня (з 28 листопада по 6 січня за старим стилем). Відповідно саме Різдво ми зустрінемо 25 грудня.

За традицією, початок Різдвяного посту випадає на наступний день після дня пам'яті апостола Пилипа. Тому друга назва цього періоду — Пилипів піст або Пилипівка.

Різдвяна свічка у церкві. Фото: pomisna.info

Що таке Різдвяний піст, і чому він важливий

Під час посту християни прагнуть зміцнити свій зв'язок з Богом через духовне очищення та самопожертву. Наші предки вірили, що це не лише фізична відмова від певних продуктів, а й шлях до очищення душі. Молитва, покаяння та внутрішнє осмислення допомагають глибше підготуватися до Різдва Христового.

Що можна і не можна їсти під час Різдвяного посту

Під час посту віряни повинні відмовитися від:

м'ясних страв;

молочних продуктів;

яєць;

страв, що містять м'ясо або молочні інгредієнти;

фастфуду та шкідливих закусок;

солодощів;

алкоголю (за винятком дозволеного вина у певні дні).

Основу раціону повинні складати овочі, фрукти, крупи, бобові, гриби та горіхи. Дозволено вживати:

бобові: нут, квасолю, горох, сочевицю;

крупи: рис, гречку, пшоно, вівсянку, перловку;

овочі: картоплю, буряк, моркву, гарбуз, капусту та інші сезонні продукти;

фрукти та сухофрукти;

гриби;

консервовані овочі.

У певні дні дозволяється їсти рибу.

Пісний обід у Різдвяний піст. Фото: depositphotos.com

Які є духовні заборони під час Різдвяного посту

Різдвяний піст — це не тільки про їжу, а й про духовну підготовку. У цей час слід уникати:

сварок;

ненависті до когось або до чогось;

жадібності;

куріння;

розваг, це стосується як вечірок або гучних святкувань, так і азартних або комп'ютерних ігор.

Церква також не рекомендує вінчання у цей період. Це час для самовдосконалення, спокою та смирення.

Вірянка у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Як підготуватися до посту — поради

Підготовка до Різдвяного посту — це час для внутрішнього оновлення, яке принесе більше радості та спокою в житті кожного, хто його дотримується.

Архімандрит Костянтин Марченко радить почати з оцінки свого здоров'я, щоб визначити, чи здатен організм витримати піст. Якщо є хронічні хвороби або протипокази лікарів, від постування краще відмовитися. Натомість приділяти більше часу вивченню Біблії та молитвам.

Крім цього, за його словами, необхідно налаштуватися морально і визначити, від чого відмовитися буде найскладніше — наприклад, кави або солодощів. Це може стати першим кроком у духовній роботі над собою.

Настоятель наголошує, що важливо зосередитися на боротьбі з найбільшими внутрішніми слабкостями та вадами. Для когось це обов'язкова чашка кава зранку, для іншого — довгі балачки телефоном. Відмова від таких речей може допомогти досягти справжнього очищення та отримати користь від посту.

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